При обыске у сотрудницы архангельского УФСИН нашли оружие и боеприпасы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №21 УФСИН России по Архангельской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

По версии следствия, в текущем году подозреваемая с целью уклонения от выполнения должностных обязанностей предоставила в отдел кадров исправительного учреждения поддельный листок нетрудоспособности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для дела.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства и на даче подозреваемой, обнаружены и изъяты нарезное огнестрельное оружие, а также боеприпасы, которые, по предварительной версии, незаконно приобрел и хранил ее 43-летний супруг, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, предоставленных РУФСБ, ОСБ УФСИН и ОМВД России по Архангельской области. Следствие ведет следственный отдел по ЗАТО г.Мирный регионального Следственного управления СКР.