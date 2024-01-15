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Сядем рядком. Ледовый дворец в Коряжме не для стеснительных

В новом Ледовом дворце в Коряжме забыли про перегородки в женском туалете, такое фото прислали местные жители в адрес регионального отделения Народного фронта. Как говорится, все свои... заодно и бумажкой можно поделиться.

Чиновники оправдываются в соцсетях: перегородки не были запланированы в проекте, поэтому их пришлось заказать дополнительно.  

Объект построили по нацпроекту «Демография» за 400 миллионов рублей! Неужели не хватило на перегородки? И как будут наказаны лица, принявшие кривой проект?

Народный фронт отправил запрос в минстрой и минспорта региона.

15 январь 12:22 | : Скандалы

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