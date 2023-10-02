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Юным хоккеистам из Котласа отказали в тренеровках на новой ледовой арене

С криком о помощи к нам обратились родители ребят хоккейного клуба «Фрегат» из Котласа. Их детям отказывают в предоставлении льда в спорткомплексе «Илим Арена» в Коряжме, введенном в августе.

Объект построен за бюджетные деньги по нацпроекту «Демография». Руководство арены и котласской спортшколы №1 не готово обеспечить детей тренировками на новом льду. Уходят от проблемы и власти Коряжмы, и замглавы Котласа Эдуард Авилкин, обещавший найти и время для тренировок, и автобус для перевозки детей в Коряжму. 

В итоге команда из 27 ребят вынуждена заниматься в Великом Устюге Вологодской области, проезжая 65 км туда и обратно дважды в неделю (вместо 30 км до Коряжмы). 

Региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось к замгубернатора Поморья Сергею Пивкову и в минспорта региона. Добиваемся, чтобы «Фрегат» пустили в коряжемскую арену, дали бесплатное время на бюджетном льду или хотя бы скидку родителям юных спортсменов. 

22 ноябрь 11:01 | : Скандалы

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