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Психиатр из Няндомы "подрабатывал" контрабандой наркотиками

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Няндомы, обвиняемого по ч. 3 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (контрабанда наркотического средства в крупном размере, покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства).

Установлено, что 48-летний обвиняемый, являясь врачом психиатром – наркологом, решил на себе испытать действие запрещенных веществ. Зная о том, что приобретение данного вещества, как и перемещение его через границу Российской Федерации, запрещено, мужчина в мае 2023 года в сети «Интернет» подыскал продавца наркотических средств, оплатил его стоимость и пересылку из Чешской Республики в г. Няндому.

После получения бандероли с наркотическим средством около почтового отделения мужчина 09.06.2023 задержан.

Контрабанда наркотических средств в крупном размере, инкриминируемая обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений, за совершение которого Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://auction.ru)

13 декабрь 10:53 | : Скандалы

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