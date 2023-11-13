Древарх-Просветленный покинул Архангельск из-за непонимания

Главный фрик Поморья, он же символ его легкого безумия, в миру Андрей Христофоров, заявил о своем окончательном переезде на постоянку в Город на Неве.

Ранее он искал себя на Украине, находясь в розыске после известных событий на Шиес… но вовремя догадался вернуться обратно, сдавшись в руки милостивого российского правосудия.

Свой теперешний отъезд он объясняет «непониманием со стороны сограждан»:

— Я думаю, что остался неуслышанным для большинства архангелогородцев. Они не увидели радости, доброты, которую несет Древарх людям через улыбки, через позитивное настроение, через положительные эмоции.

В Санкт-Петербурге Человек-Дерево собирается продолжать сажать зеленые насаждения… якобы у него уже есть на это контракты.

В Архангельск собирается ненадолго прибыть в начале декабря для съемок фильма о себе, красивом. Судя по датам, это будет один из роликов молодых узбекских кинематографистов мастерской Юсупа Разыкова.

P.S. Типичная реакция на его отъезд в Интернете: «Да нахрен он вообще где-то нужен?!».

(фото с https://62.ru/text/entertainment/2020/01/11/66437803/)