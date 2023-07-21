В Вельске жилой дом превращается в сугроб

30 июля в Вельске на ул. Торговой, 10 загорелся общедомовой электросчётчик, а затем и крыша здания. Пожар частично повредил стропильную систему и обрешетку кровли. Есть сколы, трещины, щели в шифере.

Дом 1989 года постройки расселять не стали и ремонтировать тоже. Под самые здоровенные дыры на крыше жители 11 квартир ставят ведра, чтобы не текло с потолка. С приходом зимы сквозь щели в кровле и поврежденное слуховое окно чердак будет заметать снегом, также не выдержать зимы могут и обгоревшие стропила. Капремонт дома запланирован на 2043 год.

Региональный ОНФ обратился в областную прокуратуру и администрацию района. Активисты намерены добиваться проведения ремонта в кратчайшие сроки.