Работе "ЭкоИнтегратора" мешают неубранный снег и автомобили не на месте

Региональный оператор по обороту ТКО в Архангельской области постоянно информирует население о том, какие препятствия возникают на пути к оказанию услуги по вывозу отходов. Наиболее частые – это необорудованная контейнерная площадка, завалы снега и частные автомобили, преграждающие путь к месту накопления отходов.
На первой фотографии представлена оборудованная контейнерная площадка. Благодаря работе хозяйствующего субъекта место накопления отходов выглядит эстетично – у баков есть «крыша над головой», и это – замечательно. Но неубранный снег мешает выкатить эти самые баки из контейнерной площадки – дверцы заблокированы снежной бровкой. По итогам обращения водителя мусоровоза о невозможности вывоза отходов ЭкоИнтегратором направлено обращение в администрацию Архангельска и управляющую компанию для принятия мер по чистке снега.
На второй фотографии, позаимствованной из открытых источников – яркий пример того, когда жители Северодвинска понимают, кто виновен в невывозе отходов. Такие действия не приветствуются, но, как говорится, факт налицо.
Если вы хотите обратиться к региональному оператору, в том числе по невывозу отходов, позвоните в колл-центр, который принимает обращения ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов: 88007008191, +78182637002, а для письменных обращений (WhatsApp): +79657347004.