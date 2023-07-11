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В Архангельске пункт хранения нефтепродуктов оказался грязным и бесхозным

Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска удовлетворено административное исковое заявление Архангельского межрайонного природоохранного прокурора об обязании Администрации городского округа «Город Архангельск» обратиться в орган, уполномоченный в области государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, с заявлением о постановке на учет сооружения для хранения нефтепродуктов, расположенного в районе Никольского проспекта г.Архангельска, как бесхозяйной недвижимой вещи.

Поводом для обращения в суд природоохранной прокуратуры послужил тот факт, что данное сооружение расположено в непосредственной близости от рек Северная Двина и Соломбалка, а свободный доступ к нему с одновременным нахождением внутри остатков нефтепродуктов создают реальную угрозу безопасности граждан, возможность возникновения чрезвычайной ситуации. На прилегающем земельном участке зафиксировано загрязнение почв нефтепродуктами.

На протяжении нескольких лет поддержание объекта в исправном состоянии никем не осуществляется, решение о его демонтаже не принято.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ситуация остается на контроле природоохранной прокуратуры.

(фото с https://2-kartinki.ru/kartinki/) 

 

06 октябрь 11:15 | : Скандалы

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