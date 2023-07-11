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Прокуратура недовольна мягким приговом главврачу Шенкурской ЦРБ

Вступил в законную силу приговор Виноградовского районного суда от 03.08.2023, которым исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ» Сергей Лялюк признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что виновный, возглавляя в 2021 году ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ», зная о выделенной из областного бюджета субсидии на приобретение в г. Шенкурск квартиры для нужд сотрудников лечебного учреждения, желая похитить часть этих денег, совместно со своим заместителем договорились с собственником жилого помещения о его продаже по завышенной на 289 999,83 рублей стоимости, а после проведения сделки, в результате которой приобретена негодная к проживанию квартира, получили от продавца указанную разницу в цене, распорядившись деньгам по своему усмотрению, тем самым причинив ущерб районной больнице. 

Кроме того, они же в августе – декабре 2021 года, зная о заключенных ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ» контрактах на проведение капитального ремонта здания и коммуникаций поликлиники на общую сумму 43 478 745,57 рублей, выделенных в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранение Архангельской области» и национального проекта «Здравоохранение», вступили в сговор с представителями подрядчика на передачу им взятки в виде денежных средств в размере 10 % от суммы заключенных контрактов за своевременное принятие выполненных работ, оперативное согласование и визирование документов, необходимых для оплаты, продление сроков выполнения работ, а также за приемку не выполненных или некачественных работ.

За совершение в декабре 2021 года таких незаконных действий эти должностные лица лечебного учреждения получили взятку в размере                   1 009 000 рублей от представителя организации подрядчика, оставшуюся часть денежных получить не смогли ввиду тяжелого финансового положения исполнителя работ по заключенным контрактам и пресечения их действий сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда осужденному с учетом его признательной позиции по делу, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, наличию на иждивении малолетнего ребенка и других смягчающих наказание обстоятельств по совокупности преступлений назначено 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 5 лет.

С доводами прокурора о чрезмерной мягкости и несправедливости назначенной виновному условной меры наказания за совершение в том числе особо тяжкого коррупционного преступления, апелляционный суд не согласился, приговор оставил без изменения.

Соучастники преступлений осуждены не вступившим в законную силу приговором Виноградовского районного суда от 06.09.2023 к реальному лишению свободы.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Шенкурского района и оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

(на фото: тот самый Лялюк С.А.) 

 

05 октябрь 17:16 | : Скандалы

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