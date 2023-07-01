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В Архангельске начата прокурорская разборка по контрактам в сфере закупок

Прокуратурой г. Архангельска в ходе проводимых проверок в истекшем периоде 2023 года выявлены нарушения законодательства в сфере закупок.

Меры прокурорского реагирования принимались в связи с установленными фактами неисполнения муниципальными и государственными заказчиками определенных законодательством обязанностей по составлению и размещению в единой информационной системе до 1 апреля года, следующего за отчетным годом отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании  услуг.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения 14 представлений руководителям учреждений. Акты прокурорского реагирования рассмотрены, заказчиками приняты меры, направленные на устранение допущенных нарушений, а также причин и условий, им способствующих. 

Ряд должностных лиц муниципальных заказчиков, совершивших правонарушения, привлечены к административной ответственности.

После прокурорского вмешательства восстановлены  права 83 субъектов предпринимательской деятельности на получение оплаты по исполненным ими контрактам.

Исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в областном центре находится на контроле в органах прокуратуры. 

14 сентябрь 10:43 | : Скандалы

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