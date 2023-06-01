Частные клиники Поморья устраивают свалки медотходов на природе

В 50 м от трассы М-8 в сторону д. Тарня Шенкурского района раскинулась свалка медотходов.

Гора мусора с гектар здесь была и раньше. И год назад мы просили район её убрать. Власти взяли на заметку, но вопрос не решили. Свалка не исчезла, а пополнилась отходами класса "Б". Это пеленки, перчатки, щётки для мазков, гинекологические зеркала, маршрутные листы, результаты УЗИ и пакеты новых бахил.

Часть медотходов в жёлтых спецпакетах перефасована в чёрные мешки - типа простой мусор.

Судя по документам, отходы принадлежат минимум 3 клиникам, которые делают "чёс" по деревням.

Приехали, "приняли граждан", да тут же у трассы и выбросили все "отходы производства". Причина - банально не платить за утилизацию.

Предприимчивые медкомпании приезжают сюда раз в месяц, а значит, раз в месяц свалка пополняется опасными отходами.

Сведения о ней с названиями клиник архангельского отделения ОНФ передало в прокуратуру.

Также активисты намерены добиться и ликвидации самой свалки.

(фото с https://svoyakolokolnya.ru/arkhiv/18574-svalnyj-smekh)