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Глава СКР взял на контроль дело северодвинских сотрудников ДПС

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного  п. «а,б,г» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

 По версии следствия, в ночь на 23 февраля 2023 года сотрудники ГИБДД получили информацию о возможном управлении сотрудником правоохранительного органа транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, законно остановили транспортное средство и отстранили водителя, который  является  лицом, обладающим особым правовым статусом, от его управления.

 В последующем, в нарушение требований действующего законодательства, достоверно зная, что водитель какого-либо сопротивления им не оказывает, подозреваемые заведомо незаконно при отсутствии к тому оснований, осуществили его личный досмотр и применили к нему физическую силу и специальные средства- наручники, после чего принудительно усадили в служебный автомобиль и более 30 минут удерживали в наручниках. В результате их действий потерпевшему причинены телесные повреждения в виде ссадин.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

На основании приказа начальника ОМВД России по г. Северодвинску указанные сотрудники ГИБДД уволены из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Постановлением суда сотрудник правоохранительного органа признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ водителя от прохождения освидетельствования), ему назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5 года и административный штраф в размере 30 000 рублей.

 Главой СКР Александром Ивановичем Бастрыкиным дано поручение руководителю Следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

 

27 март 12:27 | : Скандалы

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