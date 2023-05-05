Олигарх Иванов уехал в колонию на 6 лет за разворовывание кредита для "Вельской птицефабрики"

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 18.10.2022, в соответствии с которым 54-летний житель г. Москвы признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, являясь бенефициарным владельцем (фактическим собственником) ООО «Вельская птицефабрика», в период с октября 2006 г. по январь 2015 г. организовал заключение этим обществом и отделением банка 23 кредитных договоров якобы для финансирования строительства птицефабрики, расположенной в дер.Вороновская Вельского района, приобретения различного оборудования и комбикорма, не имея намерений возвращать кредитные денежные средства, а после их получения названным обществом похитил, организовав дальнейшее перечисление на счета подконтрольных ему организаций, чем причинил банку ущерб на общую сумму более 4 млрд рублей.

При этом с целью конспирирования преступной деятельности и создания видимости исполнения обязательств по данным договорам он организовал их частичное погашение, а также заключение к ним дополнительных соглашений, предусматривающих увеличение сроков указанных кредитных продуктов.

Судом виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Предъявленный по делу иск удовлетворен на сумму свыше 2,8 млрд рублей.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитников с доводами о невиновности, а также суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставила без удовлетворения.