Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Олигарх Иванов уехал в колонию на 6 лет за разворовывание кредита для "Вельской птицефабрики"

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда               г. Архангельска от 18.10.2022, в соответствии с которым 54-летний житель       г. Москвы признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, являясь бенефициарным владельцем (фактическим собственником) ООО «Вельская птицефабрика», в период с октября 2006 г. по январь 2015 г. организовал заключение этим обществом и отделением банка 23 кредитных договоров якобы для финансирования строительства птицефабрики, расположенной в дер.Вороновская Вельского района, приобретения различного оборудования и комбикорма, не имея намерений возвращать кредитные денежные средства, а после их получения названным обществом похитил, организовав дальнейшее перечисление на счета подконтрольных ему организаций, чем причинил банку ущерб на общую сумму более 4 млрд рублей.

При этом с целью конспирирования преступной деятельности и создания видимости исполнения обязательств по данным договорам он организовал их частичное погашение, а также заключение к ним дополнительных соглашений, предусматривающих увеличение сроков указанных кредитных продуктов.

Судом виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Предъявленный по делу иск удовлетворен на сумму свыше 2,8 млрд рублей.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитников с доводами о невиновности, а также суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставила без удовлетворения. 

10 май 15:48 | : Скандалы

Главные новости


Песни без слов. Панфлейта
«Низкий вам поклон». Депутаты АрхГорДумы поздравляют ветеранов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (110)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20