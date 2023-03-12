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В НАО задержан еще один сотрудник окружной администрации

Как сообщил телеграм-канал New НАО, вчера в Нарьян-Маре задержан сотрудник аппарата администрации Ненецкого автономного округа (служба протокола) Евгений Лебеда.

Ему вменяется 228 ст. УК РФ (хранение, изготовление, перевозка наркотических средств). Подробности выясняются.

Напомним, округ только пришел в себя после арестов заместителя губернатора – руководителя аппарата Андрея Блощинского (подозревается в получении взятки в 2 млн рублей) и его подчиненного Андрея Демченко.

Наблюдатели грустно шутят, что скоро сформируют зону из бывших подчиненных губернатора Бездудного. Или, хотя бы, барак.

(фото с https://rv-ryazan.ru/v-ryazani-zaderzhali-dvux-narkosbytchikov/

11 апрель 08:12 | : Скандалы

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