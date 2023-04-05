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Лешуконский район подал иск к "Архоблэнерго" за лесные пожары

Проверкой, проведенной прокуратурой Лешуконского района установлено, что  АО «Архангельская областная энергетическая компания» не обеспечило соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации воздушных линий электропередач. 

Предприятием не было обеспечено своевременное спиливание деревьев, произрастающих под проводами линий электропередач или угрожающих падением на провода. 

Неисполнение этой обязанности привело к возникновению в 2022 году двух лесных пожаров на участках между селами Лешуконское и Олема, в результате которых лесному фонду был причинен ущерб на сумму свыше 2,5 млн. рублей. 

Решением суда, вынесенного по иску прокурора, сумма ущерба взыскана с АО «АрхоблЭнерго» в полном объеме. Его исполнение находится на контроле в районной прокуратуре. 

07 апрель 09:13 | : Скандалы

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