Северодвинский алиментщик оскорбил судью в режиме видеоконференции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвовавшего в отправлении правосудия).
По версии следствия, 30 июня 2022 года в ходе предварительного заседания по гражданскому делу по исковому заявлению подозреваемого о судебном расчете задолженности по алиментам с 2018 по 2022 год, проводимого с применением видеоконференцсвязи в Северодвинском городском суде, подозреваемый из личных неприязненных отношений публично оскорбил судью, унизив его честь и достоинство.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.