Дачники под Архангельском задыхаются от вони

Вот такую фотографию прислали жители СНТ «Ягодник», что под Архангельском. Мало амбре от отходов, есть опасение, что в ближайшее время там появятся полчища крыс… а то и дикие звери из леса пожалуют.
Ситуация непростая, но типичная. СНТ «Ягодник» находится на грани банкротства. У регионального оператора с садовым товариществом заключен договор на вывоз мусора один раз в неделю, и график соблюдается бесперебойно. Другой вопрос, что этого графика явно недостаточно, но банкротящееся СНТ не желает повышать регулярность вывоза ТКО.
Впрочем, и за указанные ранее услуги руководители СНТ не спешат расплачиваться, чем ставят себя в положение известной по литературе унтер-офицерской вдовы.
Наблюдатели же передают «привет» администрации Приморского муниципального района Архангельской области. Налицо результаты их муниципального земельного контроля...