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Дачники под Архангельском задыхаются от вони

Вот такую фотографию прислали жители СНТ «Ягодник», что под Архангельском. Мало амбре от отходов, есть опасение, что в ближайшее время там появятся полчища крыс… а то и дикие звери из леса пожалуют.

Ситуация непростая, но типичная. СНТ «Ягодник» находится на грани банкротства. У регионального оператора с садовым товариществом заключен договор на вывоз мусора один раз в неделю, и график соблюдается бесперебойно. Другой вопрос, что этого графика явно недостаточно, но банкротящееся СНТ не желает повышать регулярность вывоза ТКО.

Впрочем, и за указанные ранее услуги руководители СНТ не спешат расплачиваться, чем ставят себя в положение известной по литературе унтер-офицерской вдовы.

Наблюдатели же передают «привет» администрации Приморского муниципального района Архангельской области. Налицо результаты их муниципального земельного контроля...

08 август 16:26 | : Скандалы

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