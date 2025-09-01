Водовод адмиральского масштаба: исторический проект Римского-Корсакова для Архангельска

История первого архангельского водопровода — это не просто история инженерного проекта. Это история о том, как волю и организаторский талант одного выдающегося человека — Николая Александровича Римского-Корсакова — поддержал его преемник, Яков Лейцингер, чтобы подарить городу одну из главных ценностей — чистую воду. Расскажем об этом в совместном с РВК-Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.
Человек из морской династии: масштаб личности Римского-Корсакова
Николай Александрович Римский-Корсаков (1852—1907) был личностью поистине государственного масштаба. Контр-адмирал Русского Императорского флота, он являлся ярким представителем знаменитой морской династии.
Его карьера — это готовый сценарий для приключенческого романа:
Именно этот блестящий флотоводец и государственный деятель в декабре 1901 года был назначен архангельским губернатором, сменив на этом посту Александра Платоновича Энгельгардта.
Губернатор и водовод: решение многолетней проблемы
Возглавив губернию, Римский-Корсаков унаследовал старую и сложную проблему: вопрос о строительстве городского водопровода обсуждался более 20 лет, но проекты были дорогими, а финансирование — туманным.
И здесь в полной мере проявились его качества флотоводца-организатора:
Благодаря его энергии и административному ресурсу губернатора, многолетний тупик был преодолен. Строительство водовода, ставшее ключевым градообразующим проектом, было начато.
Эстафета принята: Лейцингер — завершитель проекта
Важно отметить, что Римский-Корсаков, будучи губернатором, курировал проект на высшем уровне, в то время как практической реализацией на месте занимался городской голова Яков Иванович Лейцингер, ставший городским головой в 1903 и работавшим в этой должности на благо Архангельска по 1914 год.
Именно Лейцингер, опытный хозяйственник и строитель, курировал завершающие этапы:
Первый архангельский водопровод был запущен в эксплуатацию летом 1903 года (24 июня). Это событие навсегда изменило жизнь города, решив проблему питьевой воды и улучшив санитарное состояние Архангельска.
Историческое значение: наследие адмирала
Таким образом, строительство первого водопровода в Архангельске — это заслуга двух выдающихся людей, действовавших в тандеме:
История архангельского водопровода — это яркий пример того, как флотоводец, привыкший к масштабным операциям, смог применить свой талант для решения сугубо гражданской, но жизненно важной для тысяч людей задачи. Наследие контр-адмирала Римского-Корсакова — это не только морские сражения и реформы флота, но и чистая вода, которую он помог провести в дома архангелогородцев.