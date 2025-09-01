Водовод адмиральского масштаба: исторический проект Римского-Корсакова для Архангельска

История первого архангельского водопровода — это не просто история инженерного проекта. Это история о том, как волю и организаторский талант одного выдающегося человека — Николая Александровича Римского-Корсакова — поддержал его преемник, Яков Лейцингер, чтобы подарить городу одну из главных ценностей — чистую воду. Расскажем об этом в совместном с РВК-Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.

Человек из морской династии: масштаб личности Римского-Корсакова

Николай Александрович Римский-Корсаков (1852—1907) был личностью поистине государственного масштаба. Контр-адмирал Русского Императорского флота, он являлся ярким представителем знаменитой морской династии.

Его карьера — это готовый сценарий для приключенческого романа:

Кругосветное плавание на клипере «Гайдамак» в Тихом океане (1876—1879). Адъютант великого князя Константина Николаевича. Военно-морской агент (атташе) во Франции, где он был удостоен ордена Почётного легиона. Командир императорской яхты «Штандарт» — должность, свидетельствующая о высочайшем доверии. Директор Николаевской морской академии и Морского кадетского корпуса, где он проводил важные образовательные реформы. Товарищ (заместитель) морского министра Российской Империи.

Именно этот блестящий флотоводец и государственный деятель в декабре 1901 года был назначен архангельским губернатором, сменив на этом посту Александра Платоновича Энгельгардта.

Губернатор и водовод: решение многолетней проблемы

Возглавив губернию, Римский-Корсаков унаследовал старую и сложную проблему: вопрос о строительстве городского водопровода обсуждался более 20 лет, но проекты были дорогими, а финансирование — туманным.

И здесь в полной мере проявились его качества флотоводца-организатора:

Стратегическое решение. Он настоял на практичном и экономичном варианте: брать воду не из далекой реки Юрас, а из Северной Двины, с обязательной строительством фильтровальной станции. Финансовая дисциплина. Будучи военным моряком, он нашел способ финансировать строительство, используя облигационный займ в 150 тысяч рублей и жестко контролируя расходы. Личная ответственность. Он взял на себя личное руководство проектом, обеспечив его неуклонное продвижение.

Благодаря его энергии и административному ресурсу губернатора, многолетний тупик был преодолен. Строительство водовода, ставшее ключевым градообразующим проектом, было начато.

Эстафета принята: Лейцингер — завершитель проекта

Важно отметить, что Римский-Корсаков, будучи губернатором, курировал проект на высшем уровне, в то время как практической реализацией на месте занимался городской голова Яков Иванович Лейцингер, ставший городским головой в 1903 и работавшим в этой должности на благо Архангельска по 1914 год.

Именно Лейцингер, опытный хозяйственник и строитель, курировал завершающие этапы:

Прокладку финальных участков трубопроводной сети. Монтаж оборудования и запуск системы.

Первый архангельский водопровод был запущен в эксплуатацию летом 1903 года (24 июня). Это событие навсегда изменило жизнь города, решив проблему питьевой воды и улучшив санитарное состояние Архангельска.

Историческое значение: наследие адмирала

Таким образом, строительство первого водопровода в Архангельске — это заслуга двух выдающихся людей, действовавших в тандеме:

Контр-адмирал Николай Римский-Корсаков — стратег и двигатель проекта. Его воля, авторитет и государственный подход сдвинули с мертвой точки многолетнюю проблему. Городской голова Яков Лейцингер — тактик и реализатор, который обеспечил практическое воплощение замысла.

История архангельского водопровода — это яркий пример того, как флотоводец, привыкший к масштабным операциям, смог применить свой талант для решения сугубо гражданской, но жизненно важной для тысяч людей задачи. Наследие контр-адмирала Римского-Корсакова — это не только морские сражения и реформы флота, но и чистая вода, которую он помог провести в дома архангелогородцев.