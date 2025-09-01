Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Водовод адмиральского масштаба: исторический проект Римского-Корсакова для Архангельска

История первого архангельского водопровода — это не просто история инженерного проекта. Это история о том, как волю и организаторский талант одного выдающегося человека — Николая Александровича Римского-Корсакова — поддержал его преемник, Яков Лейцингер, чтобы подарить городу одну из главных ценностей — чистую воду. Расскажем об  этом в совместном с РВК-Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.

Человек из морской династии: масштаб личности Римского-Корсакова

Николай Александрович Римский-Корсаков (1852—1907) был личностью поистине государственного масштаба. Контр-адмирал Русского Императорского флота, он являлся ярким представителем знаменитой морской династии.

Его карьера — это готовый сценарий для приключенческого романа:

  1. Кругосветное плавание на клипере «Гайдамак» в Тихом океане (1876—1879).
  2. Адъютант великого князя Константина Николаевича.
  3. Военно-морской агент (атташе) во Франции, где он был удостоен ордена Почётного легиона.
  4. Командир императорской яхты «Штандарт» — должность, свидетельствующая о высочайшем доверии.
  5. Директор Николаевской морской академии и Морского кадетского корпуса, где он проводил важные образовательные реформы.
  6. Товарищ (заместитель) морского министра Российской Империи.

Именно этот блестящий флотоводец и государственный деятель в декабре 1901 года был назначен архангельским губернатором, сменив на этом посту Александра Платоновича Энгельгардта.

Губернатор и водовод: решение многолетней проблемы

Возглавив губернию, Римский-Корсаков унаследовал старую и сложную проблему: вопрос о строительстве городского водопровода обсуждался более 20 лет, но проекты были дорогими, а финансирование — туманным.

И здесь в полной мере проявились его качества флотоводца-организатора:

  1. Стратегическое решение. Он настоял на практичном и экономичном варианте: брать воду не из далекой реки Юрас, а из Северной Двины, с обязательной строительством фильтровальной станции.
  2. Финансовая дисциплина. Будучи военным моряком, он нашел способ финансировать строительство, используя облигационный займ в 150 тысяч рублей и жестко контролируя расходы.
  3. Личная ответственность. Он взял на себя личное руководство проектом, обеспечив его неуклонное продвижение.

Благодаря его энергии и административному ресурсу губернатора, многолетний тупик был преодолен. Строительство водовода, ставшее ключевым градообразующим проектом, было начато.

Эстафета принята: Лейцингер — завершитель проекта

Важно отметить, что Римский-Корсаков, будучи губернатором, курировал проект на высшем уровне, в то время как практической реализацией на месте занимался городской голова Яков Иванович Лейцингер, ставший городским головой в 1903 и работавшим в этой должности на благо Архангельска по 1914 год.

Именно Лейцингер, опытный хозяйственник и строитель, курировал завершающие этапы:

  1. Прокладку финальных участков трубопроводной сети.
  2. Монтаж оборудования и запуск системы.

Первый архангельский водопровод был запущен в эксплуатацию летом 1903 года (24 июня). Это событие навсегда изменило жизнь города, решив проблему питьевой воды и улучшив санитарное состояние Архангельска.

Историческое значение: наследие адмирала

Таким образом, строительство первого водопровода в Архангельске — это заслуга двух выдающихся людей, действовавших в тандеме:

  1. Контр-адмирал Николай Римский-Корсаковстратег и двигатель проекта. Его воля, авторитет и государственный подход сдвинули с мертвой точки многолетнюю проблему.
  2. Городской голова Яков Лейцингертактик и реализатор, который обеспечил практическое воплощение замысла.

История архангельского водопровода — это яркий пример того, как флотоводец, привыкший к масштабным операциям, смог применить свой талант для решения сугубо гражданской, но жизненно важной для тысяч людей задачи. Наследие контр-адмирала Римского-Корсакова — это не только морские сражения и реформы флота, но и чистая вода, которую он помог провести в дома архангелогородцев.

 

20 октябрь 18:08 | : Общество

Главные новости


Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин и балык

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (263)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20