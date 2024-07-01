Рынок труда 2024. Почему не хватает людей

Что происходит на рынке труда, кого и почему не хватает работодателям сейчас и что ждет нас в ближайшем будущем, объясняет сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Демография: достигли дна

В настоящий момент российский рынок труда оказался под серьезнейшим влиянием демографических процессов, они являются первопричиной кадрового голода в экономике. Именно сейчас мы погрузились на, так называемое, «дно демографической ямы». Подбор персонала крайне усложнился: найти людей как никогда трудно, а потому долго и дорого. По прогнозам, к 2030 году на рынок труда выйдут дети поколения «миллениалов» (+2,6 млн человек 15—29 лет по сравнению с этим годом), но в то же время, по данным Росстата, граждан 30—39 лет (то есть самой востребованной и активной на рынке труда возрастной группы) через 6 лет станет меньше на 6,3 млн.

Мы в Superjob исходим из того, что ни один прогноз ни одного эксперта на пять лет вперед не сбылся. Это касается и цен на нефть, и последствий ковида, и курса доллара, и рынка труда в том числе. Именно поэтому далее будем говорить о том, что происходит с рынком труда сейчас и что нас ожидает нас в ближайшие 2—3 года.

COVID-19. Официальная статистика перестала публиковаться на цифре в 820 тысяч погибших из-за коронавируса и сопутствующих заболеваний, пандемия не щадила ни пенсионеров, ни экономически активных. Можно предположить, что рынок труда лишился около полумиллиона человек, которые могли бы работать.

СВО. На июнь 2024 года, по словам Владимира Путина, только в зоне СВО находятся 700 тысяч военнослужащих России, число раненых и погибших засекречено. И не забываем про ВПК, который забрал уже почти всех готовых к релокации ради заработка людей.

Самозанятость. +9,7 млн самозанятых с марта 2020 года (физических лиц, без учета ИП).

Новый налоговый режим позволил сфере услуг сверхбыстро восстановиться после ковидных ограничений. Государство активно поощряло население оформлять самозанятость, процесс вовлечения продолжает набирать обороты, в результате уже сегодня мы имеем сильный дисбаланс: отток работников из реального сектора в неквалифицированную занятость, в первую очередь — в сферу услуг.

Как самозанятость лишает реальный сектор персонала? Токаря, например, на завод нельзя нанять как самозанятого, а курьера в сервис доставки можно. С зарплаты токаря работодателю нужно будет заплатить около 30% обязательных налоговых отчислений, а с зарплаты самозанятого курьера — нет. За счет сэкономленных на налогах денег вполне можно поднять зарплату неквалифицированному курьеру и сделать ее выше зарплаты квалифицированного токаря на заводе.

В итоге занятость естественным образом перетекает из реального производящего сектора в сферу услуг, где ответственность ниже, квалификация чаще всего вообще не нужна, а платят больше.

Работу меняют реже

Как сложившаяся ситуация уже сегодня отражается на процессах подбора, хорошо видно и по отчетам сервисов статистики: по итогам июня 2024 среднее число запросов на поиск работы за 12 месяцев стало на 19% ниже, чем год назад.

Как следствие — меняется и структура базы резюме. За 5 лет доля соискателей 40—59 лет выросла на 10 процентных пунктов. Доля молодежи до 29 лет и соискателей 30—39 лет — снизилась на 7 и 4 п.п. соответственно.

Работу чаще ищут работающие

Соискателей на рынке труда не только численно стало меньше. Изменилось соотношение работающих и безработных (не имеющих официальной работы на момент поиска). Если в январе 2022 года на SuperJob соискателей, не имеющих работы, было 73%, то сегодня — лишь 34%. Такая динамика у нас коррелирует и с официальными отчетами об уровне безработицы: этот показатель сегодня — самым низкий за всю историю современной России — всего 2,6% по данным Росстата на апрель 2024 года.

К чему приводит ситуация, когда работающих среди соискателей становится больше? Увеличивается число резюме в закрытом доступе (соискатели скрывают желание сменить работу от руководства и кадровиков). Соискатели повышают зарплатные ожидания и ищут более высокооплачиваемое место, чем имеющееся. Люди в целом становятся более избирательными, откликаются на вакансии точечно, тщательно изучают потенциальных работодателей. Отклик на вакансии значительно снижается.

Где больше всего нужен персонал

20 лет на на первом месте по объему спроса на персонал был ритейл (больше всего размещалось вакансий, связанных с поиском людей, которые умели или хотели бы продавать), но в последние 3 года его уверенно потеснили промышленность и строительство.

Зарплаты повышают

Особые условия подбора персонала сегодня привели к тому, что главным трендом HR-политик российских компаний становится удержание. Именно поэтому 57% компаний повысили или проиндексировали оклады своим работникам менее чем полгода назад, а каждая пятая организация провела пересмотр зарплат от 6 до 12 месяцев назад. Работодатели массово пересматривают зарплаты в последний год: компаний, повышавших оклады во втором полугодии 2023, было 47%.

Набирать квалифицированных рабочих сегодня так же сложно и долго, как и нанимать руководителей: сроки подбора за год практически сравнялись. Подходящих резюме в расчете на вакансию меньше. Среднее количество закрываемых позиций снижается.

Подбор на одну позицию квалифицированного рабочего по оценкам представителей работодателей длится в среднем 32 дня и включает просмотр 34 резюме соискателей и 8 собеседований с кандидатами. Именно вакансии квалифицированных рабочих сейчас — одни из самых сложных в работе. Срок их закрытия за год вырос почти на 70%.

Источник https://www.superjob.ru