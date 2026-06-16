В Архангельске запущен проект по поддержке матерей, жён и вдов участников СВО

Инициатива прозвучала в ходе встречи с представителями волонтёрских организаций, ветеранами специальной военной операции и общественниками в Штабе общественной поддержки Единой России. Участники обсудили действующие меры поддержки военнослужащих и членов их семей, развитие добровольческого движения, вопросы реабилитации бойцов, возвращающихся домой, а также проекты по сохранению памяти погибших защитников Отечества.

Во встрече приняли участие участник специальной военной операции, выпускник кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Александр Шевченко, ветеран специальной военной операции Дмитрий Костючок, депутат Архангельской городской Думы, член фракции Единой России Наталья Братина, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Мария Валуйских, основатель волонтёрского проекта «Север. Родина смелых» Екатерина Мигунова, а также представители добровольческих объединений региона.

Центральной темой встречи стало создание новой общественной инициативы, направленной на поддержку матерей и вдов погибших участников специальной военной операции. По словам Александра Шевченко, сегодня важно не только сохранять действующие меры поддержки семей военнослужащих, но и создавать дополнительные возможности для общения, взаимопомощи и участия в общественной жизни:

«Поддержка семей наших защитников должна быть такой же системной, как и помощь бойцам на передовой. Сегодня мы обсудили идею создания отдельного проекта для матерей и жён погибших участников специальной военной операции. Он пока находится в стадии разработки, но уже сейчас понятно, что реализовать его можно только сообща — объединив усилия ветеранского сообщества, добровольцев и общественных организаций», — отметил Александр Шевченко.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам реабилитации и социализации военнослужащих, возвращающихся домой после выполнения боевых задач. Было отмечено, что уже сегодня необходимо развивать проекты, которые помогут ветеранам адаптироваться к мирной жизни, получить психологическую, социальную и общественную поддержку.

Александр Шевченко и Дмитрий Костючок поблагодарили представителей волонтёрского сообщества за постоянную помощь бойцам на передовой. Они поделились личными историями и отметили, что каждая гуманитарная отправка, письма и детские рисунки имеют для военнослужащих особую ценность, напоминая о доме и придавая силы в самые непростые моменты службы.

О работе добровольческих объединений рассказали Мария Валуйских и Екатерина Мигунова. Сегодня волонтёры Архангельской области регулярно формируют и отправляют гуманитарные грузы в зону специальной военной операции, плетут маскировочные сети, изготавливают сухие души, браслеты выживания и другие необходимые для военнослужащих изделия.

Наталья Братина представила инициативы по изготовлению игрушечных Чебурашек — небольших талисманов, которые волонтёры передают вместе с гуманитарной помощью. Ветераны специальной военной операции отметили, что такие игрушки сопровождают многих бойцов на передовой, становясь символом поддержки и связи с домом.

Ещё одной важной темой стало сохранение памяти о погибших участниках специальной военной операции. Участники обсудили действующие проекты и новые инициативы, направленные на увековечение памяти защитников Отечества, а также поддержку матерей и жён погибших военнослужащих.

Подводя итоги встречи, Александр Шевченко подчеркнул, что развитие добровольческого движения и объединение усилий общественных организаций остаются важнейшими условиями эффективной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Мы убеждены, что тыл и фронт едины. Сегодня важно не только помогать нашим бойцам, но и поддерживать их семьи, искать новые форматы работы, объединять усилия волонтёров, ветеранов и общественных организаций. Никто не должен остаться без внимания, а память о наших героях должна жить в конкретных делах», — подчеркнул Александр Шевченко.



