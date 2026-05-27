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Политологи: Мария Харченко имеет хорошие шансы на Госдуму

Эксперты составили список кандидатов от оппозиционных партий, имеющих хорошие шансы на победу в одномандатных округах 20 сентября текущего года. Публикуем полностью:

КПРФ:

 ▫️ Леонид Калашников — первый зампред комитета по делам СНГ, Тольяттинский округ. Соперник — депутат гордумы Олег Сакеев от «Единой России»;
 ▫️ Олег Смолин — первый зампред комитета по науке, Москаленский округ. Соперник — депутат Омского горсовета Андрей Бондаренко;
 ▫️ Сергей Казанков — первый зампред комитета по малому и среднему предпринимательству, Марийский округ. Соперник — депутат Госсобрания республики Наталья Козлова;
 ▫️ Олег Новицкий — Герой России, космонавт, Братский округ в Иркутской области. Соперник — депутат думы Братска Андрей Антоненков.

 «Справедливая Россия»:

 ▫️ Александр Бабаков — вице-спикер Госдумы, Смоленский округ. Соперник — депутат городского парламента Сергей Якимов;
 ▫️ Валерий Гартунг — глава комитета по защите конкуренции, Коркинский округ. Соперник — предприниматель Радимир Егоров;
 ▫️ Анатолий Аксаков — председатель комитета по финансовому рынку, Канашский округ. Соперник — предприниматель Дмитрий Селезнев;
 ▫️ Александр Аксененко — зампред комитета по строительству, Искитимский округ. Соперник — депутат городского парламента Антон Рыжий.

 ЛДПР:

 ▫️ Мария Харченко — член комитета по просвещению, Котласский округ. Соперник — предприниматель Никита Сергеев;
 ▫️ Андрей Крамар — зампред Народного совета Донецкой Народной Республики, Горловский округ. Соперник — заместитель директора ООО «Импэкс-Дон» Сергей Макаров.

 «Новые люди»:

 ▫️ Оксана Дмитриева — Юго-Восточный округ Санкт-Петербурга. Соперник — депутат петербургского заксобрания Любовь Егорова. 

 Как видим, Гревцов (КПРФ), Черненко (Справедливая Россия), Каракин (Новые люди) могут продолжать курить бамбук.

 

 

09 июль 16:21 | : Политика

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