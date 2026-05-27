Политологи: Мария Харченко имеет хорошие шансы на Госдуму

Эксперты составили список кандидатов от оппозиционных партий, имеющих хорошие шансы на победу в одномандатных округах 20 сентября текущего года. Публикуем полностью:
КПРФ:
▫️ Леонид Калашников — первый зампред комитета по делам СНГ, Тольяттинский округ. Соперник — депутат гордумы Олег Сакеев от «Единой России»;
▫️ Олег Смолин — первый зампред комитета по науке, Москаленский округ. Соперник — депутат Омского горсовета Андрей Бондаренко;
▫️ Сергей Казанков — первый зампред комитета по малому и среднему предпринимательству, Марийский округ. Соперник — депутат Госсобрания республики Наталья Козлова;
▫️ Олег Новицкий — Герой России, космонавт, Братский округ в Иркутской области. Соперник — депутат думы Братска Андрей Антоненков.
«Справедливая Россия»:
▫️ Александр Бабаков — вице-спикер Госдумы, Смоленский округ. Соперник — депутат городского парламента Сергей Якимов;
▫️ Валерий Гартунг — глава комитета по защите конкуренции, Коркинский округ. Соперник — предприниматель Радимир Егоров;
▫️ Анатолий Аксаков — председатель комитета по финансовому рынку, Канашский округ. Соперник — предприниматель Дмитрий Селезнев;
▫️ Александр Аксененко — зампред комитета по строительству, Искитимский округ. Соперник — депутат городского парламента Антон Рыжий.
ЛДПР:
▫️ Мария Харченко — член комитета по просвещению, Котласский округ. Соперник — предприниматель Никита Сергеев;
▫️ Андрей Крамар — зампред Народного совета Донецкой Народной Республики, Горловский округ. Соперник — заместитель директора ООО «Импэкс-Дон» Сергей Макаров.
«Новые люди»:
▫️ Оксана Дмитриева — Юго-Восточный округ Санкт-Петербурга. Соперник — депутат петербургского заксобрания Любовь Егорова.
Как видим, Гревцов (КПРФ), Черненко (Справедливая Россия), Каракин (Новые люди) могут продолжать курить бамбук.