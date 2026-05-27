Политологи: Мария Харченко имеет хорошие шансы на Госдуму

Эксперты составили список кандидатов от оппозиционных партий, имеющих хорошие шансы на победу в одномандатных округах 20 сентября текущего года. Публикуем полностью:

КПРФ:



▫️ Леонид Калашников — первый зампред комитета по делам СНГ, Тольяттинский округ. Соперник — депутат гордумы Олег Сакеев от «Единой России»;

▫️ Олег Смолин — первый зампред комитета по науке, Москаленский округ. Соперник — депутат Омского горсовета Андрей Бондаренко;

▫️ Сергей Казанков — первый зампред комитета по малому и среднему предпринимательству, Марийский округ. Соперник — депутат Госсобрания республики Наталья Козлова;

▫️ Олег Новицкий — Герой России, космонавт, Братский округ в Иркутской области. Соперник — депутат думы Братска Андрей Антоненков.



«Справедливая Россия»:



▫️ Александр Бабаков — вице-спикер Госдумы, Смоленский округ. Соперник — депутат городского парламента Сергей Якимов;

▫️ Валерий Гартунг — глава комитета по защите конкуренции, Коркинский округ. Соперник — предприниматель Радимир Егоров;

▫️ Анатолий Аксаков — председатель комитета по финансовому рынку, Канашский округ. Соперник — предприниматель Дмитрий Селезнев;

▫️ Александр Аксененко — зампред комитета по строительству, Искитимский округ. Соперник — депутат городского парламента Антон Рыжий.



ЛДПР:



▫️ Мария Харченко — член комитета по просвещению, Котласский округ. Соперник — предприниматель Никита Сергеев;

▫️ Андрей Крамар — зампред Народного совета Донецкой Народной Республики, Горловский округ. Соперник — заместитель директора ООО «Импэкс-Дон» Сергей Макаров.



«Новые люди»:



▫️ Оксана Дмитриева — Юго-Восточный округ Санкт-Петербурга. Соперник — депутат петербургского заксобрания Любовь Егорова.

Как видим, Гревцов (КПРФ), Черненко (Справедливая Россия), Каракин (Новые люди) могут продолжать курить бамбук.