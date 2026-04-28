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Можно в рассрочку. В России выставили на продажу политическую партию

На Авито появилось необычное предложение о продаже Виртуальной партии России за 5 млн рублей. Это политический проект, который полностью функционирует в онлайн-пространстве без физических офисов. Все процессы, от вступления в ряды до внутренних голосований, реализуются через интернет. Инициатором проекта является экс-депутат Законодательного собрания Хабаровского края Пётр Емельянов.


Что входит в пакет:

· Зарегистрированный товарный знак и заявка в Минюст РФ на регистрацию партии;

· Письменное согласование с Администрацией Президента РФ;

· Домен и сайт виртуальнаяпартия.рф, фирменный стиль и дизайн мерча;

· Готовая политическая программа, манифест и PR-стратегия;

· Бизнес-план на 5 лет, оргструктура и условия для членов руководящих органов.

 По словам организаторов, это «мост между офлайн-госмашиной и онлайн-жизнью». Продукт ориентирован на политиков, общественных деятелей, а также компании в сфере искусственного интеллекта, которым требуется лоббирование интересов на законодательном уровне.

О создании «Виртуальной партии» стало известно летом 2025 года. Первым официальным членом структуры стал ИИ-агент «Емеля AI».

 Продавец допускает рассрочку и даже рассматривает варианты обмена на бензин. Для потенциальных покупателей предусмотрена консультационная поддержка в переходный период.

 

06 июль 11:43 | : Политика / Скандалы

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