На Авито появилось необычное предложение о продаже Виртуальной партии России за 5 млн рублей. Это политический проект, который полностью функционирует в онлайн-пространстве без физических офисов. Все процессы, от вступления в ряды до внутренних голосований, реализуются через интернет. Инициатором проекта является экс-депутат Законодательного собрания Хабаровского края Пётр Емельянов.
Что входит в пакет:
· Зарегистрированный товарный знак и заявка в Минюст РФ на регистрацию партии;
· Письменное согласование с Администрацией Президента РФ;
· Домен и сайт виртуальнаяпартия.рф, фирменный стиль и дизайн мерча;
· Готовая политическая программа, манифест и PR-стратегия;
· Бизнес-план на 5 лет, оргструктура и условия для членов руководящих органов.
По словам организаторов, это «мост между офлайн-госмашиной и онлайн-жизнью». Продукт ориентирован на политиков, общественных деятелей, а также компании в сфере искусственного интеллекта, которым требуется лоббирование интересов на законодательном уровне.
О создании «Виртуальной партии» стало известно летом 2025 года. Первым официальным членом структуры стал ИИ-агент «Емеля AI».
Продавец допускает рассрочку и даже рассматривает варианты обмена на бензин. Для потенциальных покупателей предусмотрена консультационная поддержка в переходный период.