Национальный рейтинг губернаторов: Цыбульский на 38-м месте

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за май-июнь текущего года.

Эксперты отмечают, что устойчивое развитие России и мира напрямую зависит от температурного режима планеты. Особенно чувствительна к этим изменениям Арктика, которая, по оценкам экспертов, теплеет примерно в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. И это, волей-неволей, приходится учитывать губернаторам северных территорий при разработке стратегии развития.

Так, в Архангельской области значительное внимание уделяется развитию биотоплива благодаря обилию лесных ресурсов. Производство пеллетов достигло порядка 50 тыс. тонн в год. Если ранее значительная часть продукции экспортировалась в Европу, то сейчас она в основном используется внутри страны – для выработки тепла и электроэнергии. В регионе реализуется около 20 проектов в этой сфере. Это пример эффективного использования местных ресурсов и технологий с высокой степенью локализации и импортозамещением. В перспективе возможны поставки пеллетов в Китай, однако в настоящее время приоритетом остаётся внутреннее потребление.

Первые три места рейтинга заняли: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня).

Последние три: Александр Осипов (Забайкальский край), Федор Щукин (Дагестан), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 38-м месте.