В Архангельске "Единая Россия" избрала делегатов на XXIII Съезд партии

В столице Поморья состоялась Конференция регионального отделения партии «Единая Россия», участники которой подвели промежуточные итоги работы, обсудили предложения северян в новую Народную программу партии и определили основные направления деятельности на предстоящий период.

В работе Конференции приняли участие губернатор, секретарь регионального отделения партии Александр Цыбульский, делегаты от местных отделений партии, депутаты, представители общественных организаций, победители предварительного голосования.

Главной темой выступления главы региона стали стратегические задачи, стоящие перед партией и органами власти в Архангельской области.

«Выборы для нас – это не просто борьба за мандаты. Это момент, когда мы должны честно ответить людям и самим себе: почему именно наша команда способна вести регион вперед в сложное историческое время», — отметил Александр Цыбульский.

Глава региона обозначил пять ключевых обязательств партии перед жителями Архангельской области. Первое связано с продолжением развития региона независимо от внешних вызовов и существующих ограничений. По словам губернатора, реализация проектов в сфере здравоохранения, образования, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и социальной политики не может быть отложена.

Вторым приоритетом названа поддержка муниципальных образований. Александр Цыбульский подчеркнул, что сильные муниципалитеты являются основой развития региона, а завершение реформы местного самоуправления требует формирования новых подходов к развитию территорий. В этой связи летом в Архангельской области пройдёт форумная кампания «Сильные муниципалитеты — сильный регион», которая объединит представителей власти, общественных организаций, бизнеса и жителей.

Третьим обязательством стало развитие механизмов участия граждан в принятии решений. Одним из ключевых инструментов этой работы губернатор назвал проект «Комфортное Поморье», который позволяет жителям напрямую участвовать в благоустройстве и развитии своих населённых пунктов.

Четвёртым направлением определено развитие проекта «Поморское долголетие». По словам главы региона, задача заключается не только в социальной поддержке старшего поколения, но и в создании условий для активной, востребованной и полноценной жизни людей старшего возраста.

Пятым обязательством стало сохранение исторического и культурного наследия Русского Севера. Особое значение в этой работе приобретает объявленный в Архангельской области Год культуры Русского Севера.

«Наша задача — работать так, чтобы люди видели результат. Тогда мы сможем спокойно пройти этот период и сохранить доверие людей — за счёт конкретных дел и понятной работы», — подчеркнул Александр Цыбульский.

Отдельное внимание участники Конференции уделили итогам предварительного голосования партии. В регионе более 100 тысяч жителей приняли участие в определении кандидатов от «Единой России». Как отметил глава региона, среди победителей предварительного голосования — представители самых разных профессий и сфер деятельности: участники специальной военной операции, представители здравоохранения, муниципального сообщества, предприниматели, общественники и волонтёры.

Делегаты Конференции также утвердили представителей Архангельской области на XXIII Съезд «Единой России», который состоится 28 июня в Москве и утвердит кандидатов партии на выборы депутатов Государственной Думы.