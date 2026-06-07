Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Идет Морев по городу…

Глава администрации Архангельска отчитался перед народом о сегодняшней рабочей поездке:

- Уже через две недели в квартале на ул. Воронина жители будут ездить по новому асфальту. С этого отдаленного участка мы вместе с советником губернатора Сергеем Пивковым начали рабочую поездку по объектам ремонта дворовых проездов. 

На Воронина, 30/2 и 4 дорога была частично грунтовая с провалами до полуметра из-за интенсивного движения у общежития и домов. Подрядчик уже работает, к середине июля проблему решат. 

Осмотрели и готовый проезд на пр. Дзержинского, 1/4 – в плотной застройке теперь комфортно передвигаться.

На пр. Обводный канал, 9/3 ситуацию осложняли выпирающие люки. Здесь удалось пообщаться с председателем ТСЖ: жители с пониманием относятся к трудностям ремонтного процесса, с нетерпением ждут завершения. 

Особое внимание – проезду у Троицкого, 96. Он ведет к детскому центру «Радуга». На этом объекте застали в работе фрезу, после выравнивания плит теплотрассы дорожники приступят к укладке асфальта. 

За 5 лет мы отремонтировали уже 205 проездов. Программа доказала свою эффективность, и в этом сезоне мы выделили более 50 млн рублей. В поездке меня сопровождали депутаты фракции «Единая Россия» в Гордуме – вместе держим на контроле качество и сроки.


23 июнь 13:38 | : Политика / Экономика

Главные новости


Летние дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Мысли после 65

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (306)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20