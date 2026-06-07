Идет Морев по городу…

Глава администрации Архангельска отчитался перед народом о сегодняшней рабочей поездке:

- Уже через две недели в квартале на ул. Воронина жители будут ездить по новому асфальту. С этого отдаленного участка мы вместе с советником губернатора Сергеем Пивковым начали рабочую поездку по объектам ремонта дворовых проездов.

На Воронина, 30/2 и 4 дорога была частично грунтовая с провалами до полуметра из-за интенсивного движения у общежития и домов. Подрядчик уже работает, к середине июля проблему решат.

Осмотрели и готовый проезд на пр. Дзержинского, 1/4 – в плотной застройке теперь комфортно передвигаться.

На пр. Обводный канал, 9/3 ситуацию осложняли выпирающие люки. Здесь удалось пообщаться с председателем ТСЖ: жители с пониманием относятся к трудностям ремонтного процесса, с нетерпением ждут завершения.

Особое внимание – проезду у Троицкого, 96. Он ведет к детскому центру «Радуга». На этом объекте застали в работе фрезу, после выравнивания плит теплотрассы дорожники приступят к укладке асфальта.

За 5 лет мы отремонтировали уже 205 проездов. Программа доказала свою эффективность, и в этом сезоне мы выделили более 50 млн рублей. В поездке меня сопровождали депутаты фракции «Единая Россия» в Гордуме – вместе держим на контроле качество и сроки.



