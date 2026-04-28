Битому неймется. Архангельская КПРФ выдвинула кандидатов на выборы в Госдуму

Ими стали Александр Гревцов и Наталья Ивашина. Такое решение принято и утверждено на партийном съезде.

Александр Гревцов выдвинут кандидатом по 76-му (Архангельскому) одномандатному избирательному округу. В настоящее время он является депутатом, руководителем фракции КПРФ в Архангельском областном Собрании депутатов, 1-м секретарем Архангельского обкома КПРФ.



Наталья Ивашина выдвинута кандидатом по 77-му (Котласскому) одномандатному избирательному округу. В настоящее время она является депутатом и заместителем председателя Совета депутатов Котласа, член фракции КПРФ, 1-й секретарь Комитета Котласского местного отделения КПРФ.

Напомню, на госдумовских выборах пятилетней давности Гревцов, баллотировавшийся по тому же одномандатному округу, набрал 13.22% и занял третье место, причем его партия оказалась на втором.

Аналитику по Ивашиной читайте здесь.



