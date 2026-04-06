Бойцы донецкого фронта получили спецгруз из Архангельска

Делегация Народного фронта доставила в ДНР новую партию гуманитарной и технической помощи от учреждений и бизнеса Поморья.



Получатели груза – морские пехотинцы и штурмовики – прислали нам видеообращения со словами искренней признательности северянам за поддержку.



Особую ценность для военных представляет автомобиль “Форд Фокус”, переданный УФНС России по Архангельской области и НАО. Иномарка прошла полную техподготовку благодаря предпринимателю Владимиру Казаку, который обслужил легковушку и адаптировал её для нужд военной разведки.



Одновременно с этим штурмовые подразделения получили крупную партию помощи от налоговиков и волонтёрского движения «ZаМир – Архангельск». Бойцам передали маскировочные сети, бензиновый генератор, перевязочные средства, продукты и сладости.