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Бойцы донецкого фронта получили спецгруз из Архангельска

Делегация Народного фронта доставила в ДНР новую партию гуманитарной и технической помощи от учреждений и бизнеса Поморья.

Получатели груза – морские пехотинцы и штурмовики – прислали нам видеообращения со словами искренней признательности северянам за поддержку.

Особую ценность для военных представляет автомобиль “Форд Фокус”, переданный УФНС России по Архангельской области и НАО. Иномарка прошла полную техподготовку благодаря предпринимателю Владимиру Казаку, который обслужил легковушку и адаптировал её для нужд военной разведки.

Одновременно с этим штурмовые подразделения получили крупную партию помощи от налоговиков и волонтёрского движения «ZаМир – Архангельск». Бойцам передали маскировочные сети, бензиновый генератор, перевязочные средства, продукты и сладости.  

11 июнь 12:43 | : Политика

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