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Дмитрий Морев: Ни одна протечка не уйдет

Гидравлика проходит в штатном режиме, задействован усиленный состав аварийно-ремонтных бригад. О процессе работ на коммунальных сетях города рассказывает глава администрации Архангельска:

- Выявлено 89 дефектов, 19 из которых уже устранены. Часть повреждений находится под дорожным полотном – оформляется разрешительная документация для производства ремонтных работ, в частности на проспекте Новгородском, улицах Шубина и Свободы. 

 На проспекте Московский, где многие горожане в выходные видели утечку, вчера приступили к ликвидации дефекта на трубе. Требуется замена участка – ТГК-2 завершит работу до конца недели. 

Ранее озвученные планы по подключению остаются неизменными: 8 июня начнётся заполнение системы с постепенным возобновлением горячего водоснабжения. Судя по локализации повреждений, в первую очередь теплоноситель будет подаваться в Северный округ, Соломбалу, округ Варавино-Фактория, часть Майской горки и центра. 

После заполнения системы ТГК проведёт повторный обход на «горячую трубу» для выявления скрытых повреждений. 

Понимаю, что все ждут горячую воду, и держу вопрос на ежедневном контроле. Тем не менее, требуется время на проведение ремонтных работ.

03 июнь 16:44 | : Политика / Экономика

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