Сроки возобновления подачи горячего водоснабжения в Архангельске перенесены

Во время первого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей ТГК-2 от Архангельской ТЭЦ выявлено значительное количество дефектов. Об этом сообщает ИА "Регион29".



В итоге сроки возобновление горячего водоснабжения перенесены.



В настоящее время в столице Поморья работает 9 ремонтных бригад Архгортеплосетей - структурного подразделения ТГК-2, которые занимаются устранением утечек теплоносителя и проведением земляных работ. Особенно много дефектов обнаружено на трубопроводах под проезжей частью, что влияет на увеличение сроков ремонтов.



Общее количество выявленных дефектов - не сообщается. Ранее появилась информация о ремонте участка теплотрассы большого диаметра на пр. Обводный канал между ул. Комсомольской и ул. Шубина который продлится ориентировочна до 11 июня.



ИА "Регион29" пишет, что для минимизации неудобств для горожан составлен график устранения дефектов. Сам график пока не обнародован. Указывается, что работы производятся последовательно, в первую очередь подключаются участки, которые снабжают горячей водой большее количество потребителей.



Так, с 8 июня подача горячей воды будет возобновлена в Северном округе, Варавино-Фактория, Майской Горке и Талажском авиагородке.



Когда появится горячая вода в центре Архангельска - в Октябрьском и Ломоносовском округах - не сообщается.



Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся дважды - после окончания отопительного сезона и после завершения ремонтных рабо путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины, не менее чем в 1,25 раза превышающей рабочее. На период проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение потребителей отключается. Возобновление горячего водоснабжения осуществляется по мере устранения выявленных повреждений.



Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ проходил с 28 мая по 5 июня.



После его завершения проводится основная часть работ по ремонту тепловых сетей. На участках где выявлены повреждения теплотрасс ремонтные бригады ТГК-2 выполняют земляные работы с вскрытием асфальтобетонного покрытия и выемкой грунта над теплосетью, демонтажем и обратной установкой железобетонных лотков канала тепловой сети, заменяют участки трубопроводов.



В соответствии с действующим законодательством плановые отключения горячего водоснабжения не должны превышать 14 дней.



Второй этап испытаний планируется с 28 июля по 5 августа.



Однако плановые отключения для проведения капитального ремонта на теплосетях в Соломбальском округе и в районе, ограниченном наб. Северной Двины (от ул. Суворова) — проезд Сибиряковцев — ул. Теснанова — проезд Бадигина — пр. Сов. Космонавтов — ул. Комсомольская — пр. Троицкий — ул. Суворова запланированы с 11 по 25 августа, то есть после проведения повторных гидравлических испытаний. Означает ли это, что на теплотрассах в данных районах будут проведены отдельные испытания - не сообщается.



В силу технологических особенностей Архангельской ТЭЦ и системы теплоснабжения столицы Поморья подключение всего города к горячей воде после проведения испытаний занимает как правило несколько дней.



В областном центре система подачи теплоносителя от Архангельской ТЭЦ – «закрытая»: теплоноситель поступает в дома на тепловые пункты, где подогревает холодную воду, которая затем идет во внутридомовую систему ГВС, а теплоноситель возвращается по обратному трубопроводу в замкнутую систему теплотрасс. В случае утечки на них подпитка на ТЭЦ не может превышать 300 тонн в час, и, следовательно, при большем количестве дефектов на теплосетях требуется ограничение в подаче теплоносителя в систему, т. е. отключение потребителей от ГВС.



