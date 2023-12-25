МДУ выходит на бой со снегом в Архангельске

График уборки городских улиц на 12 февраля:
Октябрьский округ. Проезжая часть: пр. Троицкий, пр. Ломоносова, пр. Обводный канал, ул. Воскресенская, ул. Вологодская, пр. Советских космонавтов, ул. Гагарина.
Ломоносовский округ. Проезжая часть: пр. Ленинградский, пр. Троицкий, пр. Ломоносова, пр. Дзержинского, ул. Тимме, пр. Обводный канал, ул. Урицкого, ул. Выучейского.
Майская горка округ. Проезжая часть: пр. Ленинградский, пр. Московский, ул. Стрелковая, ул. П. Галушина, ул. Смольный Буян.
Округ Варавино-Фактория. Проезжая часть: пр. Ленинградский, ул. Воронина, ул. Мостостроителей, ул. Дачная.
Соломбальский округ. Проезжая часть: ул. Советская, пр. Никольский, ул. Маяковского, ул. Ярославская.
Северный округ. Проезжая часть: ул. Ильича, ул. Кировская, ул. Партизанская, ул. Химиков.
Маймаксанский округ. Проезжая часть: ул. Победы, Маймаксанское шоссе.
Островные территории: о. Кегостров, о. Бревенник, о. Хабарка.
Вывоз снега:
ул. Химиков, Маймаксанское шоссе, ул. Сибиряковцев, пр. Ломоносова, ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян, ул. 23 Гвардейской Дивизии, ул. Свободы, ул. Воскресенская, ул. Садовая, ул. Шубина, пр. Московский.