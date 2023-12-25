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МДУ выходит на бой со снегом в Архангельске

График уборки городских улиц на 12 февраля:

Октябрьский округ. Проезжая часть: пр. Троицкий, пр. Ломоносова, пр. Обводный канал, ул. Воскресенская, ул. Вологодская, пр. Советских космонавтов, ул. Гагарина.

Ломоносовский округ. Проезжая часть: пр. Ленинградский, пр. Троицкий, пр. Ломоносова, пр. Дзержинского, ул. Тимме, пр. Обводный канал, ул. Урицкого, ул. Выучейского.

 Майская горка округ. Проезжая часть: пр. Ленинградский, пр. Московский, ул. Стрелковая, ул. П. Галушина, ул. Смольный Буян.

Округ Варавино-Фактория. Проезжая часть: пр. Ленинградский, ул. Воронина, ул. Мостостроителей, ул. Дачная.

 Соломбальский округ. Проезжая часть: ул. Советская, пр. Никольский, ул. Маяковского, ул. Ярославская.

Северный округ. Проезжая часть: ул. Ильича, ул. Кировская, ул. Партизанская, ул. Химиков.

Маймаксанский округ. Проезжая часть: ул. Победы, Маймаксанское шоссе.

 Островные территории: о. Кегостров, о. Бревенник, о. Хабарка.

 Вывоз снега:

ул. Химиков, Маймаксанское шоссе, ул. Сибиряковцев, пр. Ломоносова, ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной, ул. Смольный Буян, ул. 23 Гвардейской Дивизии, ул. Свободы, ул. Воскресенская, ул. Садовая, ул. Шубина, пр. Московский.

 

12 февраль 11:59 | : Экономика

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