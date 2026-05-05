Дмитрий Морев подвел итоги общегородской планерки

Важные темы городской планерки:

- Определились с датами гидравлических испытаний.

29 мая ТГК-2 начнет расхолаживать систему. Гидравлические испытания продлятся по 7 июня. С 8 июня - заполнение системы. В первую очередь горячее водоснабжение возобновится в кварталах, где не выявлены или уже устранены повреждения на сетях. При наличии дефектов потребуется время на ремонт, и только после его выполнения горячая вода вновь появится в кранах.

Плановые ремонты по районам начнутся с 15 июня.

Сейчас ТГК готовит карту и поадресный список, чтобы каждый житель мог ориентироваться в сроках проведения таких работ.

Отдельно опубликуем график по локальным котельным.

Архангельск включен в список эндемичных территорий по клещевому энцефалиту.

Большое внимание уделим акарицидной обработке зеленых зон. Контракты с организациями, которые обладают таким опытом, заключены администрациями округов и нашими муниципальными предприятиями.

Еще одна мера профилактики – покос травы в парках и скверах, вдоль дорог и на детских площадках. К этой работе уже приступили.



