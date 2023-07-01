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Найди себя. Опубликован график подключения районов Архангельска к ГВС

В Архангельске завершились гидравлические испытания. Там, где не выявлено дефектов, в домах появляется горячая вода с 28 августа. В некоторых районах до подачи ГВС требуется устранить дефекты на сетях, выявленные во время испытаний.

- Утром 28 августа был запущен теплоноситель на циркуляцию. Горячее водоснабжение сегодня вечером должно появиться у 65% потребителей. В районах, где будет необходимо устранение дефектов на сетях, вода появится в последующие дни, - сказал директор департамента городского хозяйства Алексей Ганущенко.

 Согласно карте, предоставленной "ТГК-2", в районы, отмеченные зеленым цветом, горячее водоснабжение будет возобновлено до 20.00 29 августа. 


                       


                                               

    

29 август 11:55 | : Экономика

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