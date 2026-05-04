Эх раз, еще раз! Елена Вторыгина снова идет в Госдуму

Елена Вторыгина зарегистрировалась на предварительное голосование от Котласа. Сегодня это главная политическая новость дня.

Напомним, это пятый заход Елены Андреевны в главный законодательный орган страны.

Напомним, первый раз она получила заветный мандат от главы «Справедливой России» Сергея Миронова, который предпочел остаться спикером Совета Федерации (впрочем, она его и вернула по первому требованию).

Второй раз ей повезло Владимиром Пехтиным (уже «Единая Россия»), у него обнаружилась американская недвижимость, с которой видный единоросс не захотел расставаться.

Третий раз… и снова везение! Заняв третье непроходное место в региональной группе, архангелогородка получила мандат от кандидата из Коми, который зашел на Охотный ряд как одномандатник.

Четвертый – чистая победа по Котласскому одномандатному избирательному округу № 73 (29.4% голосов избирателей).

До последнего момента ходили слухи, что Елена Вторыгина не пойдет на пятый срок, сосредоточившись на общественной работе в местах, где ее любят и привечают. Нам не верилось… и правильно делалось!

04 май 14:19 | : Политика

