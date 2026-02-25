Коммунисты Архангельска устроили парад иномарок

Первого мая по улицам столицы Поморья прокатилась вереница дорогих машин иностранного производства под красными флагами.

Сюр, насмешка? Нет, это своеобразный ответ местных членов КПРФ и им сочувствующих на переименование «Дня международной солидарности трудящихся» в «День весны и труда», а также на отмену демонстраций из соображений безопасности.

Из пресс-релиза обкома (первый секретарь – Александр Гревцов):

- Силами коммунистов Архангельска в областном центре прошел автопробег по центральным улицам города. Звучали советские патриотические песни, колонны автомашин радостно встречали горожане.

…КПРФ не могла не отметить этот важный день, на этот раз в формате автопробега.

Можно только представить, как архангелогородцы радостно махали популярным маркам автопрома недружественных России стран. Сразу вспоминается популярное выражение «пчёлы против мёда» с учётом доходов некоторых видных членов «партии угнетенного пролетариата».

А потом обижаются на «непуганых идиотов, которых давно пора пугнуть» (Ильф-Петров).


04 май 08:14

