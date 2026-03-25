"Город смог сохранить стабильность". Депутаты услышали Дмитрий Морева

На очередной сессии Архангельской городской Думы глава столицы Поморья Дмитрий Морев представил депутатам подробный отчет о работе администрации за 2025 год. Доклад охватил ключевые сферы жизни города — от исполнения бюджета и развития социальной инфраструктуры до ремонта дорог и благоустройства.

Несмотря на непростую геополитическую обстановку и санкционное давление, экономика Архангельска демонстрирует позитивную динамику. Оборот организаций по всем видам деятельности увеличился на 8,4%, объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 7%, а среднемесячная заработная плата в городе поднялась на 10,5%. Сохраняется и стабильность на рынке труда: уровень безработицы остается на низкой отметке в районе 0,3%.

Главный финансовый документ города выполнен с превышением плановых назначений по собственным доходам. Доходы городской казны составили 17,9 млрд рублей, расходы — 18,5 млрд рублей. Итоговый дефицит оказался значительно ниже запланированного, что говорит об эффективном управлении финансами. Муниципальный долг на 1 января 2026 года зафиксирован на безопасном уровне в 1,4 млрд рублей (14,8% от собственных доходов).

Значительный вклад в устойчивость бюджета внесла профильная Программа на 2024–2026 годы. Эффект от её реализации в 2025 году достиг 698,8 млн рублей, что на 290 млн превышает показатели предыдущего периода. Сэкономленные ресурсы направлялись на ключевые для горожан направления: повышение зарплат бюджетникам, модернизацию школ и капитальный ремонт учреждений.

Социальная направленность бюджета остается неизменной. Расходы на социально-культурную сферу превысили 11,7 млрд рублей, что составляет 64% от общих трат. По сравнению с 2024 годом финансирование выросло на 3,5%, что связано прежде всего с повышением оплаты труда сотрудников и обеспечением антитеррористической защищенности муниципальных учреждений.

Образование получило дополнительный импульс: расходы увеличились на 753 млн рублей (8,1%). Серьезные средства вложены в модернизацию инфраструктуры. После комплексного капитального ремонта открыли двери школы №11, №14 и №52. Стартовали масштабные обновления в школе №93 и детском саду №113 «Ветерок», где приводятся в порядок фасады, кровля и инженерные коммуникации. Знаковым событием стало открытие новой инженерной школы на 860 мест в округе Майская горка.

Особая статья расходов — спорт. Финансирование этого направления выросло до 61 млн рублей, показав рекордный 72-процентный рост. Помимо ремонта восьми муниципальных спортшкол, в городе появился современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Карпогорской, построенный по федеральному проекту «Бизнес-Спринт» («Я выбираю спорт»). Объект оснащен залом 18х36 метров для игровых видов спорта, тренерскими и медицинским кабинетом.

Расходы на городское хозяйство приблизились к 5 млрд рублей (27% бюджета). В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в городе преобразились три знаковые территории: набережная Северной Двины на участке от ЛВЗ до улицы Гагарина, площадка у Дворца спорта профсоюзов и правый берег реки Соломбалки, где работы успешно завершились в отчетном году.

Активно велась реконструкция площади Профсоюзов. Здесь специалисты обновили сети водоснабжения и теплоснабжения, уложили новое дорожное покрытие, установили светофоры и благоустроили тротуары.

Для повышения безопасности дорожного движения на 13 участках дорог смонтированы новые знаки, опоры, светофоры Т7 и нанесена разметка. Отремонтированы 37 внутридворовых и внутриквартальных проездов. Серьезные восстановительные работы проведены на путепроводе в Кузнечихинском промузле, продолжена прокладка автодороги по улице Карпогорской.

В плане освещения город стал светлее: построено девять новых линий наружного освещения протяженностью почти 8 км, и готова проектная документация еще на двенадцать участков.

Большое внимание уделено расселению аварийного фонда — за год новоселами стали 742 человека. Сформированы 28 площадок под комплексное развитие территорий (КРТ) площадью 47,1 гектаров, что в перспективе даст городу более 642 тысяч квадратных метров нового жилья.

Программа «Комфортное Поморье» позволила воплотить в жизнь 39 инициатив жителей, включая такие флагманские проекты, как скейт-парк в Северном округе и парк отдыха «Добро». Тринадцать проектов реализовали в рамках инициативного бюджетирования, пять из них - идеи школьников.

Проводится работа по обеспечению безопасности окружающей среды. Ликвидированы крупные несанкционированные свалки на островах Кего, Хабарке и Бревеннике. Кроме того, разработан и прошел государственную экологическую экспертизу проект рекультивации Архангельского городского полигона ТКО.

Подводя итог, Дмитрий Морев подчеркнул, что достичь результатов удалось благодаря слаженной работе администрации и депутатского корпуса.

«Несмотря на все экономические вызовы, сложившуюся геополитическую ситуацию удалось сохранить стабильность отдельных социально-экономических показателей, а по некоторым из них обеспечить позитивную динамику», - подчеркнул Дмитрий Морев.



