Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские депутаты одобрили появление специального строительного класса

Сегодня в стенах школы №43 прошла конференция "Мой город - мой дом", на которой учащиеся представили свои проекты и идеи. Конференцию провела директор образовательного учреждения Ольга Синицкая.

 Почетными гостями мероприятия стали председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и генеральный директор ООО «РК-ИНВЕСТ» Владимир Русанов. Они ответили на многочисленные вопросы ребят, касающиеся развития Архангельска, перспективных проектов Северного округа, внедрения новых технологий и востребованных профессий в строительной сфере. Диалог получился по-настоящему живым и познавательным.

 Особым событием конференции стало подписание Соглашения о сотрудничестве между МБОУ СШ №43 и ООО «РК-ИНВЕСТ». В рамках этого партнерства уже в следующем учебном году на базе 9 «А» класса будет открыт предпрофессиональный строительный класс. Это позволит школьникам углубить свои знания в интересующей их области и получить ценный опыт для будущей карьеры.

 Комментарий городского депутата от Северного округа, спикера городской Думы Ивана Воронцова:

 «Очень рад, что сегодня смог пообщаться с такими активными и неравнодушными ребятами в школе, которую заканчивал мой отец. Видно, что им небезразлично будущее нашего округа и города, и это самое главное. Открытие предпрофессионального строительного класса – это важный шаг к подготовке будущих специалистов, которые будут строить и развивать Архангельск. Уверен, что сотрудничество школы №43 и «РК-ИНВЕСТ» принесет свои плоды, и мы увидим новые яркие проекты, созданные руками молодых талантов».

28 апрель 15:56 | : Политика

Архивы

Апрель 2026 (375)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20