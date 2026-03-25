Архангельские депутаты одобрили появление специального строительного класса

Сегодня в стенах школы №43 прошла конференция "Мой город - мой дом", на которой учащиеся представили свои проекты и идеи. Конференцию провела директор образовательного учреждения Ольга Синицкая.



Почетными гостями мероприятия стали председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и генеральный директор ООО «РК-ИНВЕСТ» Владимир Русанов. Они ответили на многочисленные вопросы ребят, касающиеся развития Архангельска, перспективных проектов Северного округа, внедрения новых технологий и востребованных профессий в строительной сфере. Диалог получился по-настоящему живым и познавательным.



Особым событием конференции стало подписание Соглашения о сотрудничестве между МБОУ СШ №43 и ООО «РК-ИНВЕСТ». В рамках этого партнерства уже в следующем учебном году на базе 9 «А» класса будет открыт предпрофессиональный строительный класс. Это позволит школьникам углубить свои знания в интересующей их области и получить ценный опыт для будущей карьеры.



Комментарий городского депутата от Северного округа, спикера городской Думы Ивана Воронцова:



«Очень рад, что сегодня смог пообщаться с такими активными и неравнодушными ребятами в школе, которую заканчивал мой отец. Видно, что им небезразлично будущее нашего округа и города, и это самое главное. Открытие предпрофессионального строительного класса – это важный шаг к подготовке будущих специалистов, которые будут строить и развивать Архангельск. Уверен, что сотрудничество школы №43 и «РК-ИНВЕСТ» принесет свои плоды, и мы увидим новые яркие проекты, созданные руками молодых талантов».