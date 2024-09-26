Депутаты АрхГорДумы напутствовали новых лицеистов

В средней школе №7 ученики и педагогический коллектив Архангельского эколого-биологического лицея отметили «День лицеиста». Последний принял в свои ряды 28 новых учеников.



Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и председатель депутатской комиссии по социальным вопросам Сергей Сорокин приняли участие в посвящении пятиклассников в лицеисты.



Мероприятие состоялось в рамках празднования общероссийского Дня лицеиста, который традиционно отмечается лицеистами, их родителями и педагогическим коллективом.



День лицеиста — особенный день, так как именно 19 октября 1811 года был открыт Царскосельский лицей, где учился Александр Пушкин.



Перед учениками выступил директор лицея Сергей Николаевич Ушаков, который отметил благодарностями лучших учеников образовательного учреждения.



Также к ребятам обратился председатель попечительского совета Михаил Павлович Соболев, подчеркнув, что лицей считается одним из лучших образовательных учреждений города.



Председатель городской Думы Иван Воронцов:

- Завтра вся страна будет отмечать День лицеиста. Если обратиться к истории, то можно узнать, что Царскосельский лицей был основан 213 лет назад по инициативе императора Александра I. Его целью было создание людей, которые будут управлять государством. Сегодня миссия лицея заключается, в том числе, в подготовке кадрового резерва для муниципальной и государственной службы.



Дорогие друзья, вы отмечаете 30-летний юбилей вашего эколого-биологического лицея, и это совпадение с юбилеем нашего прекрасного города Архангельска, которому исполнилось 440 лет, очень символично.



Этот праздник и подарок от властей показывает вашу преданность и ответственность перед будущим — совсем скоро вы войдёте в отремонтированные учебные классы и новое здание лицея.



Вы будете продолжать прославлять наш город, страну и всех её жителей, ведь за вами — будущее всей страны. «Лицеист» звучит гордо! С Днём лицеиста, дорогие друзья!



По словам народного избранника Сергея Сорокина, сегодня образовательная организация — это не просто место, где ученики получают знания, но и площадка для развития ребенка в научной, общественной деятельности. «Для этого нужна, в том числе, и комфортная среда. Именно на это сегодня направлены усилия администрации города и депутатов Архангельской городской Думы», — отметил в поздравлении Сергей Эдуардович.



На торжественной линейке пятиклассники произнесли клятву, исполнили гимн лицея и получили подарки.



Поздравляем всех лицеистов и учителей с этим замечательным событием! Желаем творческих успехов, побед и процветания лицею!



