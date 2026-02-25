Наша Маша на Охотном ряду

Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат федерального депутата Марии Харченко.

Эта отрадная новость пришла из Москвы сегодня, 15 апреля, после заседания ЦИК. Кресло федерального депутата во фракции ЛДПР освободилось после перехода Василины Кулиевой на работу… в тот самый ЦИК.

Напомним, что Мария Харченко является заместителем председателя Архангельской городской Думы и считает нынешний карьерный взлет новыми возможностями в работе на благо родного города. Крайнее интервью с ней читайте здесь.

Коллеги из ИА «Эхо севера» называют Марию Борисовну «наша Звездочка ясная». «Руснорд» присоединяется.