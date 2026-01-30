Депутаты АрхГорДумы взялись за капитальный ремонт социальной сферы





В Архангельской городской Думе состоялось совместное заседание комиссий по социальным вопросам и вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры. Мероприятие прошло под председательством депутата Сергея Сорокина. В заседании участвовали председатель городской Думы Иван Воронцов, члены профильных комиссий городской Думы, представители профильных департаментов и управлений городской Администрации, а также представитель прокуратуры города Архангельска.

Главной темой обсуждения стал капитальный ремонт учреждений социальной сферы столицы Поморья в 2026 году. Особое внимание уделили образовательным учреждениям, учреждениям культуры и спорта.

Образование

В программу капитального ремонта на 2026 год включено 10 учреждений образования (сады и школы):

* Комплексный капитальный ремонт: школы № 37, 55, детские сады № 10, 151.

* Частичный ремонт: школы № 1, 4, 43, 59, 68, 70.

Для школ и детских садов, требующих комплексного ремонта, организован перевод учащихся и воспитанников в другие образовательные учреждения. Эти меры согласованы с Министерством образования Архангельской области:

* Школа № 55: ученики переведены в школы № 59 и 68.

* Школа № 37: с 1 июня 2026 года ученики будут распределены между начальной школой № 37, школами № 51 и 43.

* Детский сад № 10: воспитанники будут переведены в детские сады № 6 и 186.

* Детский сад № 151: воспитанники будут переведены в детские сады № 154, 172 и 173.

Работы в большинстве учреждений планируется завершить до конца 2026 года. Исключение составляет школа № 37, где ремонт продлится до 30 мая 2027 года. Заказчиком работ выступает департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.городской Администрации.

В школах с частичным ремонтом (№ 1, 4, 43, 59, 68, 70) ремонтные работы будут проводиться летом, без перевода учащихся.

Культура

Начальник управления культуры городской администрации Наталья Зарубина сообщила, что благодаря активному участию городских властей пять объектов вошли в реализацию мероприятий национального проекта «Семья»:

* Детская школа искусств № 31: капитальный ремонт фасада.

* АГКЦ: создание детского культурно-просветительского центра.

* Ломоносовский Дворец культуры: капитальный ремонт фасада и крыльца.

* Детская школа искусств № 2: капитальный ремонт фундамента здания по адресу ул. Кедрова, д. 17.

* КЦ Соломбала-арт: приобретение и установка нового светового оборудования.

Также запланированы (в рамках городского бюджета):

* Капитальный ремонт оконных блоков в Соломбальской библиотеке № 5 им. Б.В. Шергина.

* Капитальный ремонт теплового узла в Детской школе искусств № 42 «Гармония».

Учитывая запланированный капитальный ремонт фасада в Детской школе искусств № 31, городская администрация дополнительно выделит средства на капитальный ремонт кровли.

Спорт

Начальник управления по физической культуре и спорту городской Администрации Артём Фомин отметил, что в большинстве спортивных школ запланированы те или иные работы. Как пример, в спортивной школе им. Я.Г. Карбасникова (шахматно-шашечная) запланирован ремонт помещений на первом этаже в размере трёх млн рублей.

Благодаря поддержке городских депутатов Ивана Воронцова и Дениса Лапина за счёт дополнительных средств установлено ограждение по периметру скейтпарка в Северном округе. В СШ «Искра» при поддержке депутатов Владимира Хотеновского и Ивана Захарова запланированы работы по капитальному ремонту пола в тренажерном зале.

Дискуссия и вопросы

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд проблемных вопросов. Председатель городской Думы Иван Воронцов отметил большую ответственность за капитальный ремонт образовательных учреждений, финансируемый за счёт средств всех бюджетов - федерального, регионального и городского. Он подчеркнул необходимость применения жёстких штрафных мер к подрядчикам в случае задержек или недочётов.

Депутат Елена Ануфриева выразила обеспокоенность по поводу незаконченного ремонта в детском саду № 113. И. о. директора департамента образования Елена Ерыкалова сообщила, что претензионная работа со стороны властей продолжается, несмотря на трудности у подрядчика. Данный вопрос находится на контроле у городской прокуратуры, добавила Нина Никифорова, старший помощник прокурора города Архангельска.

Кроме этого, заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский обратил внимание и на медленный ход ремонта школы №93.

Депутат Михаил Орлов поднял вопрос о возможном капитальном ремонте старого здания средней школы № 95. Он также отметил необходимость анализа загруженности образовательных учреждений по территориальным округам в связи с активным строительством новых школ и детских садов в городе.

Как отметила Наталья Зарубина, благодаря системной работе городских и областных властей и при поддержке федеральных коллег устранено замечание, препятствовавшее включению КЦ «Северный» в федеральную программу капитального ремонта. Все документы направлены на федеральный уровень.

Депутат Александр Назаренко предложил городской администрации усилить претензионную работу с профильной СРО "Союз профессиональных строителей" региона. Он отметил, что компенсационный фонд, субсидиарная ответственность, страхование рисков позволяют использовать механизмы компенсации в случае невыполнения работ подрядчиком.

Депутаты также задали вопросы о планах по строительству новых спортивных и культурных объектов в городе.

Как отметил Артём Фомин, завершился первый этап благоустройства ФОК «Победа», и в дальнейшем планируется второй и третий этапы.

Депутат Денис Лапин уточнил о практике использования государственно-частного партнерства в строительстве спортивных объектов. Артём Фомин сообщил, что в Майской горке планируется строительство ФОКа и бассейна, а также нового здания центра «Норд» в Соломбале стоимостью более 300 млн рублей.

Депутаты Светлана Алиференко и Ольга Шананина подняли вопрос о ремонте КЦ «Луч» и филиала «Космос». Наталья Зарубина отметила, что в рамках программы «Комфортное Поморье» проведено благоустройство территории филиала «Космос», а на капитальный ремонт КЦ «Луч» требуется около 200 млн рублей.

Итоги

Председатель комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры городской Думы Денис Лапин отметил, что в столице Поморья планируется масштабный капитальный ремонт учреждений социальной сферы. Он предложил организовывать совместные выезды на объекты для контроля за ходом работ. Также было предложено привлекать инициативные общественные группы при поддержке депутатов для более четкого информирования родителей и коллективов учреждений о планируемых работах, в рамках которых родители активно участвуют не только в выборе конкретных цветовых решений, дизайн-проектов оформления учебных пространств, но и принимают участие в контроле хода всех работ на объекте.

Председатель комиссии по социальным вопросам городской Думы Сергей Сорокин резюмировал:

- Мы провели конструктивное обсуждение планов по капитальному ремонту наших социальных учреждений. Важно, что мы не только говорим о необходимости обновления, но и определяем конкретные шаги и сроки. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям, ведь от их состояния напрямую зависит качество обучения наших детей. Мы также видим, как развиваются объекты культуры и спорта, предоставляя новые возможности для жителей города. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать все намеченные планы, а все объекты будут качественно отремонтированы и сданы точно в срок, что сделает Архангельск еще более комфортным для жизни.



