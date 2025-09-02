В Архангельске поминали мучеников сталинского лихолетия

Память людей, умученных и убиенных в нашей стране в годину лихолетья, молитвенно почтили в Архангельской епархии. Заупокойные богослужения на мемориальных местах в южных пригородах областной столицы совершили иеромонах Феофил (Волик) и священники Михаил Ситников и Владимир Логинов.

Панихиду совершили в Успенском храме деревни Новинки. Неподалеку от храма проводились расстрелы в 1928-1932 годах.

«От Лявленской пристани на катерах взяли курс в сторону Холмогор, — рассказал иеромонах Феофил. — Первую остановку сделали на острове Ельничный, что в 20 километрах от Лявли. На нем в 1920-х годах расстреливали заключенных Холмогорского концентрационного лагеря. У поклонного креста совершили заупокойную литию о всех невинно убиенных».

Оттуда священники и миряне отправились в сторону Архангельска. На острове Красном вблизи деревни Бабонегово сделали вторую остановку. Там у памятного креста также совершили заупокойную литию. В Бабонеговоской яме (так в народе называют это место) в лихолетье топили узников целыми баржами. На этом месте крестоходцы опустили на воду венок.

Начало традиции поминовения невинно убиенных в годину лихолетья положил ныне покойный Николай Васильевич Суханов. Он работал в Лявле школьным учителем, изучал историю села и исследовал страшные страницы прошлого.