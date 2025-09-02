Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске поминали мучеников сталинского лихолетия

    Память людей, умученных и убиенных в нашей стране в годину лихолетья, молитвенно почтили в Архангельской епархии. Заупокойные богослужения на мемориальных местах в южных пригородах областной столицы совершили иеромонах Феофил (Волик) и священники Михаил Ситников и Владимир Логинов.

    Панихиду совершили в Успенском храме деревни Новинки. Неподалеку от храма проводились расстрелы в 1928-1932 годах.

    «От Лявленской пристани на катерах взяли курс в сторону Холмогор, — рассказал иеромонах Феофил. — Первую остановку сделали на острове Ельничный, что в 20 километрах от Лявли. На нем в 1920-х годах расстреливали заключенных Холмогорского концентрационного лагеря. У поклонного креста совершили заупокойную литию о всех невинно убиенных».

    Оттуда священники и миряне отправились в сторону Архангельска. На острове Красном вблизи деревни Бабонегово сделали вторую остановку. Там у памятного креста также совершили заупокойную литию. В Бабонеговоской яме (так в народе называют это место) в лихолетье топили узников целыми баржами. На этом месте крестоходцы опустили на воду венок.

    Начало традиции поминовения невинно убиенных в годину лихолетья положил ныне покойный Николай Васильевич Суханов. Он работал в Лявле школьным учителем, изучал историю села и исследовал страшные страницы прошлого. 

01 сентябрь 09:12 | : Будни / Верую

Главные новости


Шли корабли в Архангельск
Они тоже были школьниками. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (14)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20