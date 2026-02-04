Дмитрий Морев дал старт строительства новых линий освещения в микрорайонах города

Информация от первого лица Архангельска:

- Департамент транспорта уже заключил контракт на строительство воздушной линии наружного освещения вдоль проспекта Новый на Левом берегу. До 31 августа подрядчик установит здесь 20 опор и современные светодиодные светильники мощностью 60 Вт. Десятилетиями люди шли к своим домам в темноте, но теперь уровень комфорта изменится в лучшую сторону.

Исторически сложилось, что в Архангельске при возведении ряда кварталов и поселков уличное освещение не было предусмотрено. Последние 5 лет мы планомерно восполняем эти «пробелы», выделяем значительное финансирование на строительство дополнительных линий, установку опор и подключение светильников.

В 2026 году программа будет продолжена: кроме пр. Новый в план включены ул. Кучина, ул. Пограничная, квартал в районе ул. Онежской и Плембазы. По возможности при внесении изменений в городской бюджет будет учитываться потребность в дополнительных средствах, чтобы расширить данный перечень улиц.