Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев дал старт строительства новых линий освещения в микрорайонах города

Информация от первого лица Архангельска:

- Департамент транспорта уже заключил контракт на строительство воздушной линии наружного освещения вдоль проспекта Новый на Левом берегу. До 31 августа подрядчик установит здесь 20 опор и современные светодиодные светильники мощностью 60 Вт. Десятилетиями люди шли к своим домам в темноте, но теперь уровень комфорта изменится в лучшую сторону. 

 Исторически сложилось, что в Архангельске при возведении ряда кварталов и поселков уличное освещение не было предусмотрено. Последние 5 лет мы планомерно восполняем эти «пробелы», выделяем значительное финансирование на строительство дополнительных линий, установку опор и подключение светильников. 

 В 2026 году программа будет продолжена: кроме пр. Новый в план включены ул. Кучина, ул. Пограничная, квартал в районе ул. Онежской и Плембазы. По возможности при внесении изменений в городской бюджет будет учитываться потребность в дополнительных средствах, чтобы расширить данный перечень улиц.

24 февраль 11:42 | : Политика / Экономика

Главные новости


Остановите жену Ивана Любса. Из прошлого Поморья
Глаза в глаза с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (298)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20