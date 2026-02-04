Вверх
"Единая Россия" провела в Поморье день приемов участников СВО

Его главная задача — обеспечить открытый и оперативный диалог с теми, кто защищает нашу страну и их близкими. 

 Всего в муниципалитетах Поморья прошло 27 приёмов. За консультацией и поддержкой обратились 119 человек: 30 участников СВО и 87 членов их семей. Центральными площадками стали Региональный исполком партии и Штаб общественной поддержки.

 К работе подключились представители областного Правительства, прокуратуры, профильных министерств и ведомств, а также общественные и волонтёрские организации. Это позволило рассмотреть все обращения комплексно и оперативно.

 В числе ключевых тем — присвоение статуса ветерана боевых действий, получение соцвыплат, медобслуживание, обеспечение жильём, компенсации коммунальных расходов и оформление соцконтракта. Также обсуждались темы гуманитарной помощи и поддержки волонтёров.

 В региональном отделении «Единой России», что работа по каждому обращению будет продолжена до полного решения вопросов.

 

23 февраль 08:42 | : Политика

