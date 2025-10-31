Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье завершилась декада партийного приема граждан

В Архангельской области завершилась масштабная декада приёмов граждан, организованная региональным отделением партии «Единая Россия». В течение десяти дней работало более 100 площадок во всех муниципальных образованиях региона, где было рассмотрено свыше 155 обращений северян.

В приёмах приняли участие Губернатор Архангельской области, Секретарь регионального отделения партии Александр Цыбульский, депутаты всех уровней, главы муниципалитетов, партийцы, а также эксперты и руководители 14 профильных министерств и ведомств. Такой широкий состав позволил обеспечить комплексный подход к решению проблем.

Тематика обращений охватывала ключевые сферы жизни: жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, меры социальной поддержки и жилищные вопросы. Особое внимание было уделено запросам семей участников специальной военной операции.

Ряд вопросов был решён оперативно, непосредственно в ходе приёмов. Например, в Вельском муниципальном округе было принято решение об установке мемориальной доски герою СВО, а для одной из школ Архангельска согласована закупка недостающего спортивного инвентаря.

Декада приёмов вновь подтвердила свою эффективность как важнейший инструмент прямого диалога с гражданами. Все поступившие обращения взяты на партийный контроль и будут сопровождаться до их полного разрешения.


15 декабрь 18:02 | : Политика

Главные новости


Такие же, как мы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Уха поморская и не только. Кухня нашего севера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (222)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20