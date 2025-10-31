В Поморье завершилась декада партийного приема граждан

В Архангельской области завершилась масштабная декада приёмов граждан, организованная региональным отделением партии «Единая Россия». В течение десяти дней работало более 100 площадок во всех муниципальных образованиях региона, где было рассмотрено свыше 155 обращений северян.

В приёмах приняли участие Губернатор Архангельской области, Секретарь регионального отделения партии Александр Цыбульский, депутаты всех уровней, главы муниципалитетов, партийцы, а также эксперты и руководители 14 профильных министерств и ведомств. Такой широкий состав позволил обеспечить комплексный подход к решению проблем.

Тематика обращений охватывала ключевые сферы жизни: жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, меры социальной поддержки и жилищные вопросы. Особое внимание было уделено запросам семей участников специальной военной операции.

Ряд вопросов был решён оперативно, непосредственно в ходе приёмов. Например, в Вельском муниципальном округе было принято решение об установке мемориальной доски герою СВО, а для одной из школ Архангельска согласована закупка недостающего спортивного инвентаря.

Декада приёмов вновь подтвердила свою эффективность как важнейший инструмент прямого диалога с гражданами. Все поступившие обращения взяты на партийный контроль и будут сопровождаться до их полного разрешения.



