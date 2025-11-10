Дмитрий Морев: "Туристический налог со студентов не взимается"

Глава Архангельска прояснил некоторую путаницу, возникшую последние дни в СМИ:

- На первой в этом году сессии городской Думы приняли решение по ряду важных вопросов. Один из них касается туристического налога.

Накануне в соцсетях встречалась информация, что студентов планируют освободить от турналога за проживание в общежитиях. Из чего можно было сделать вывод, что сейчас они его уплачивают. Это некорректная подача: расскажу, о чем речь на самом деле.

Туристический налог был введен в Архангельске с 1 января 2025 года. Его оплачивают не сами проживающие, а организации, которые размещают постояльцев и внесены в реестр. Таких в столице Поморья около 40, и среди них нет ни одного общежития.

С ходатайством в администрацию города обратилось руководство СГМУ: 3 хостела для иностранных студентов являются местами размещения, которые были обязаны платить турналог. В них проживает порядка полутора тысяч студентов-медиков, и все они – граждане иностранных государств.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на образовательное учреждение, которому принадлежат данные хостелы, принято решение: не включать в налоговую базу стоимость услуги по временному проживанию лиц, не достигших 24 лет и обучающихся очно в образовательных организациях.

В прошлом году аналогичное решение было принято в отношении гостей, которые имеют регистрацию в пределах Архангельской области. Мы продолжаем работу по привлечению туристов из других регионов России, а на жителей нашей области турналог не распространяется.