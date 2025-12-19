Департамент муниципального контроля при мэрии Архангельска отмечает годовщину

В первый год работы департамент муниципального контроля показал высокую результативность, считает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев. А вот и факты:

- Основные усилия департамента направлены на профилактику правонарушений: наша задача – навести в городе порядок, а не выписать как можно больше штрафов. Но неотвратимость наказания тоже действенный инструмент. Общая сумма штрафов за 2025 год составила более 31 млн. рублей. Из них 25 млн рублей вынесены административными комиссиями города, а еще 6 млн рублей– ГЖИ Архангельской области по материалам проверок департамента.

Самые крупные суммы назначены по фактам нарушений при проведении земляных работ. Это разрытие без ордера, недобросовестное отношение к их ограждению, затягивание с восстановлением благоустройства. 18,6 млн рублей штрафов приходятся именно на эту категорию нарушений.

4,8 млн рублей штрафов адресовано собственникам административных зданий, сооружений и управляющим компаниям – за ненадлежащее содержание фасадов.

Большая работа проводится в части сохранения газонов. За парковку транспорта на газонах было оформлено 450 постановлений на сумму 1,6 млн рублей.





В наступившем году поручил департаменту сосредоточиться на еще одном важном направлении – борьбе со складированием снега в неустановленных местах. Изменения в областной закон вступили в силу в мае 2025 года, поэтому в прошлом зимнем сезоне таких полномочий не было. Сейчас они есть, и мы ими будем пользоваться в интересах горожан. Два первых «снежных» дела уже возбуждены в отношении собственников торговых центров.