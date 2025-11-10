Вверх
Жердев разобрался. На Бревеннике восстанавливают уличное освещение

Депутат Архангельской городской Думы Илья Жердев совместно с директором МУП «Горсвет» Александром Гурьевым, городским депутатом, провели рабочую поездку на остров Бревенник. Цель визита – оценка хода реализации ключевых проектов, направленных на улучшение жизни жителей Маймаксанского округа.

 В ходе осмотра были проверены три линии уличного освещения, построенные в этом году. Улицы Емецкая и Петрозаводская уже получили новое освещение и успешно функционируют. "Самая протяженная линия, длиной около 3 километров, находится на стадии оформления документов и будет введена в эксплуатацию к марту", - рассказал в ходе поездки Илья Жердев.

 Также были оценены результаты работы регионального оператора «ЭкоИнтегратор» по обновлению инфраструктуры сбора ТКО. 14 старых контейнеров заменены на новые, и дополнительно установлено 11 единиц. Площадка временного накопления отходов полностью очищена и готова к новому сезону.

 Отмечено, что основные дороги и проезды на острове расчищены и находятся в удовлетворительном состоянии.

 Илья Жердев напомнил о других значимых проектах для острова Бревенник:

 -Центральное водоснабжение: работы, начатые МУП «Водоочистка» в прошлом году, планируется завершить к июню.
 -Канализационная система: подключение к центральной канализации ожидается к концу года.
 -Восстановление грунтовых дорог: после рекультивации свалки определены участки для ремонта, ведется проектно-сметная документация.

 «В 2026 году, по поручению главы Архангельска Дмитрия Морева, особое внимание будет уделено ремонту дорог 3й категории и удаленных территорий. Это особенно актуально для Маймаксанского округа. Важно, что городская Администрация и депутатский корпус не забывают об отдаленных территориях и продолжают работать для комфорта жителей», – подчеркнул городской депутат от Маймаксы Илья Жердев.

