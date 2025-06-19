Иван Воронцов предрек спорткомплексу "Гидролизный" большое будущее

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов посетил спортивный комплекс «Гидролизный», где познакомился с новым спортивным оборудованием

В прошлом году здание спорткомплекса капитально отремонтировали: укрепили стены, обновили кровлю и облицевали фасад. Также перекрасили стены, обновили полы и двери. На эти цели из городского бюджета направили более семи миллионов рублей.

В этом году для юных флорболистов, которые занимаются в спортивном комплексе, приобрели современное оборудование – пластиковые борта.

«Во флорболе борт – это шестой игрок на поле. Через него можно отдать пас или выполнить тактический приём. В некоторых случаях игра через борт может решить исход матча», - рассказала тренер-преподаватель по флорболу спортшколы №6 Наталья Борникова.

При этом, остается нерешённым вопрос с подходом к спорткомплексу. Основная дорога со стороны улицы Гидролизная разбита, и во время дождей здесь образуются глубокие лужи. Из-за этого воспитанники идут по народной тропе, где отсутствует освещение.

«Вопрос безопасности детей всегда имеет большое значение. На комиссии в городской Думе мы рассмотрим, что будет эффективнее: обустроить тротуар или отремонтировать дорогу», - отметил Иван Воронцов.

Он также добавил, что благоустройство прилегающей территории можно реализовать в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье».

В рабочей поездке также приняли участие депутат областного Собрания Михаил Федотов и член общественного Совета Маймаксанского округа, ветеран СВО Илья Жердев.

Говоря о будущем спортивного комплекса, участники встречи предложили развивать здесь новые направления. Например, Илья Жердев рекомендовал обратить внимание на лазертаг. Это командная игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания.

«Лазертаг пользуется большой популярностью у детей и подростков. И это не просто веселая игра. Она укрепляет мышцы всего тела, развивает выносливость и учит работать в команде», - подчеркнул Илья Жердев.