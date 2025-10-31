Андрей Рыженков провел встречу с общественниками Поморья

Мероприятие состоялось в Штабе общественной поддержки «Единой России». Жители обратились к заместителю губернатора Архангельской области по внутренней политике с вопросами, касающимися помощи участникам СВО и развития местного самоуправления.

Светлана Ванеева, супруга участника СВО, Героя России и координатор Комитета семей воинов Отечества по Няндомскому округу, предложила проводить в муниципалитетах региона Единый день приёма участников специальной военной операции, во время которого бойцы СВО и их семьи могли бы на одной площадке получить консультацию юриста, представителя прокуратуры, военкомата и так далее.

«Комитет старается оказать максимальную помощь и поддержку нашим воинам и членам их семей по всей Архангельской области, помогать решать их социальные, бытовые и правовые вопросы, а также сохранять память о защитниках Отечества, – сказала Светлана Ванеева. – На форуме Комитета семей воинов Отечества СЗФО, который прошёл в июне прошлого года в Архангельске, работал проект «Правомобиль». Участников СВО консультировали по различным вопросам, и об этом мероприятии были положительные отзывы. Почему бы не организовать подобные приёмы регулярно?»

Заместитель губернатора выразил готовность оказать содействие в организации проведения тематического приема граждан:

«Я завтра же доложу о вашей инициативе губернатору Архангельской области Александру Витальевичу Цыбульскому. Символично провести такое мероприятие в преддверии Дня защитника Отечества и под эгидой Комитета семей воинов Отечества. При наличии соответствующей поддержки подтверждаю готовность выполнить всё именно в том ключе, как вы озвучили: с приглашением прокуратуры, военкомата, глав муниципальных образований, всех заинтересованных сторон», — сказал Андрей Рыженков.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Виталий Голышев передал Андрею Рыженкову просьбу архангелогородцев, которые служат в инженерно-сапёрной роте одной из бригад морской пехоты, помочь с приобретением беспилотников. Они очень нужны ребятам для организации разминирования территорий и объектов.

Заместитель губернатора поблагодарил Ассоциацию ветеранов СВО за тот вклад, который она вносит в гуманитарную миссию.

«Работу, которую вы ведёте, невозможно переоценить: всё для фронта, всё для победы. Вы помогаете бойцам, которые выполняют воинский долг, и ветеранам, вернувшимся с фронта, их семьям, стали нашим ключевым партнером в проведении различных мероприятий, – обратился к Виталию Голышеву Андрей Рыженков. – И конечно, у нас уже есть инструменты для взаимодействия. Это Губернаторский центр «Вместе мы сильнее», партия «Единая Россия» и Штаб общественной поддержки, «Народный фронт». Конкретно по этой заявке, конечно, будем помогать совместно, решим вопрос максимально оперативно».

Председателя муниципального совета Тавреньгского муниципального образования Коношского района Екатерину Герасимовскую волнует вопрос, как в условиях преобразования района в округ планируется задействовать потенциал активных депутатов поселенческого уровня, которые не пройдут в окружное Собрание, но обладают доверием жителей и готовы работать на благо своих территорий.

Большинство районов Архангельской области уже стали округами. Андрей Рыженков пояснил, что почти во всех муниципалитетах созданы окружные общественные советы.

«Сейчас прорабатывается вопрос создания общественных советов и на территориях упраздненных поселений при территориальных отделах администраций. Планируется наделить их правом участвовать в обсуждениях правовых актов и правом контроля за качеством работ подрядчиков.

Кроме того, общественные советы смогут самостоятельно участвовать в региональном проекте «Комфортное Поморье» и таким образом привлекать дополнительное финансирование на свои территории».



