Модернизация образовательных учреждений продолжается в Няндоме

В Няндоме продолжаются работы по модернизации образовательных учреждений в рамках федерального нацпроекта «Молодёжь и дети» и Народной программы «Единой России».

В ходе рабочей поездки депутат Архангельского областного собрания, член фракции «Единая Россия» Андрей Багрецов проверил ход работ на объектах строительства и капитального ремонта школ.

При участии главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Александра Кононова и председателя Собрания депутатов Виктора Коновалова обсуждались объёмы, качество выполненных работ и сроки завершения. В школе №2 завершены отделочные работы, за исключением актового и спортивного залов, а также пищеблока. Ведется монтаж учебного оборудования и мебели.

В школе №3 капитальный ремонт близится к завершению, и в январе силами родителей, учеников и педагогов прошли субботники по уборке готовых помещений. Строители продолжают устранять недочёты, чтобы обновленное учебное заведение открыло свои двери для учеников в феврале.



