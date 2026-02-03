Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Модернизация образовательных учреждений продолжается в Няндоме

В Няндоме продолжаются работы по модернизации образовательных учреждений в рамках федерального нацпроекта «Молодёжь и дети» и Народной программы «Единой России». 

 В ходе рабочей поездки депутат Архангельского областного собрания, член фракции «Единая Россия» Андрей Багрецов проверил ход работ на объектах строительства и капитального ремонта школ.

 При участии главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Александра Кононова и председателя Собрания депутатов Виктора Коновалова обсуждались объёмы, качество выполненных работ и сроки завершения. В школе №2 завершены отделочные работы, за исключением актового и спортивного залов, а также пищеблока. Ведется монтаж учебного оборудования и мебели.

 В школе №3 капитальный ремонт близится к завершению, и в январе силами родителей, учеников и педагогов прошли субботники по уборке готовых помещений. Строители продолжают устранять недочёты, чтобы обновленное учебное заведение открыло свои двери для учеников в феврале.


 

05 февраль 13:09 | : Политика

Главные новости


Таможня чинит царский заказ. Из прошлого Поморья
Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (64)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20