Архангельск постепенно становится туристической Меккой Русского Севера

Турпоток в Архангельск в 2025 году превзошел все ожидания. Об этом рассказал градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев. А вот и вкусные подробности:

- По данным гостиниц, только в эти новогодние каникулы в столицу Поморья приехало на 20% больше гостей, чем в прошлом году. В цифрах – почти 4,5 тысячи.

С 1 января 2025 года мы впервые ввели туристический налог. Планировали, что в бюджет поступит 4,3 млн рублей. Итог за год оказался больше в 3,6 раза – 15,8 млн рублей.

Средства этого налога идут в муниципальную казну и служат продвижению привлекательности нашего города на рынке внутреннего туризма, развитию инфраструктуры.

Так, в прошлом году завершилось благоустройство набережной Соломбалки. Мы получили еще одну самобытную и привлекательную для горожан и туристов прогулочную территорию. На набережной Северный Двины было установлено три новых скульптуры: «Детство в Соломбале», Птица счастья и Робинзон Крузо. Продолжается проект «Кудесники – хранители Севера».

В прошлом году в Архангельске открылся музей алмазов, новая гостиница на территории восстановленного памятника истории «Пивоваренный завод Суркова». Театры, музеи и культурные центры предлагают такую событийную программу, которая интересна и жителям, и гостям города. Благодарю за ваш вклад!

Архангельск организует рекламные туры, участвует в федеральных конкурсах, чтобы привлечь внимание потенциальных туристов. Благоустройство прогулочных пространств, установка арт-объектов, более 30 фестивалей и других крупных событий в год – все это работает на привлечение гостей. И результат есть!



